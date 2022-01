Les dagens VG her!

– Jonas Gahr Støre sier at ingen skal stå alene i denne krisen, men jeg har aldri følt meg mer ensom, sier Paal Mangerud. Han er en av de største eierne i utelivsbransjen i Oslo og tidligere folkevalgt for Arbeiderpartiet. Etter at skjenkestoppen ble innført i desember, måtte han stenge ned alle stedene sine og permittere ansatte.

I midten av desember vedtok regjeringen igjen nasjonal skjenkestopp, foreløpig i fire uker. Det har allerede ført til flere konkurser. Det er også startet et nasjonalt opprop mot vedtaket og partiene MDG, Frp, Venstre og SV har kommet med krav om å oppheve ordningen. Også Arbeiderpartiets egne ordførere har tatt til orde for å revurdere tiltaket.

Jonas Gahr Støre (Ap) mener både sårbare grupper og næringslivet ville blitt hardere rammet om de mistet fullstendig kontroll på smitten. Men innrømmer at det er usikkerhet og at de kan gjøre feil.

