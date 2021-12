BEKYMRET : Kommunedirektør for helse og velferd i Indre Østfold, Kenneth Andre Johannessen, mener nye smitteverntiltak må være tiltak som innbyggerne oppfatter som hensiktsmessige.

Viken-kommunene og Oslo møter ministeren klokken 12.30 : − Tiltak må være logiske for innbyggerne

Helseminister Ingvild Kjerkol møter kommunene i Viken og Oslo klokken 12.30. Møtet skal handle om tiltak.

– Nye, omfattende smitteverntiltak må være logiske, hensiktsmessige og sammenhengende. Hvis ikke risikerer vi å undergrave tilliten mellom befolkningen og myndighetene, sier kommunaldirektør Kenneth Andre Johannessen i Indre Østfold.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland deltar også i møtet.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen åpnet i går for at det kan komme påbud om bruk av munnbind i Oslo. Det kan bety påbud også i Viken-kommunene rundt hovedstaden.

Viken-kommunene møtte Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helseforetakene i et digitalt møte tirsdag for å diskutere tiltak. Onsdag jobbet Statsforvalteren videre med innspillene som kan bremse smitten i regionen. Torsdag formiddag kom innkallingen til møte.

Kommunaldirektøren for helse og velferd i Indre Østfold, mener det er avgjørende at tiltakene som nå vurderes innført, oppfattes som hensiktsmessige og sammenhengende.

TESTET UNGDOM: Indre Østfold ønsket tidlig å vaksinere ungdom for å stanse smitten. Våren 2021 spredte smitten seg i russekullet. Her testes russepresident Thea Bakke Veiby.

– Hvis du må ha munnbind på bussen eller et halvtomt tog, men kan gå inn på en kino, konsert, treningssenter eller på skole og jobb uten munnbind, skurrer det for folk. Det er skummelt i forhold til tilliten mellom myndigheter og befolkning. Den er jeg bekymret for, sier Johannessen.

I Oslos nabokommuner har det vært vurdert som lite hensiktsmessig med påbud om munnbind hvis ikke Oslo også innfører det. Oslo vurderes av naboene som jokeren i situasjonen.

– Samfunnet er åpent, dette er en region både i arbeidsliv og fritid. Folk vil ikke se meningen i et tiltak som slutter ved en kommungrense. Indre Østfold kan for eksempel ikke innføre munnbind i kollektivtrafikken hvis ikke våre nabokommuner også gjør det. Har for eksempel Sarpsborg påbud, gir det ingen mening hvis ikke Halden, Fredrikstad og Moss også har det. Viken-kommunene mener det er avgjørende at Oslo kjører samme coronatiltak som i resten av regionen, sier Indre Østfolds helsetopp.

I tirsdagens møte var Viken-kommunene ifølge Johannessen, tydelige på at tiltak ikke blir innført i enkeltkommuner.

Ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim, sier at de er innstilt på å følge regionale tiltak. Hun legger til at kommunen er tett på beredskapsmessig.

– Vi vurderer fortløpende behovet for egne lokale tiltak i Lørenskog, men vi anser at det ikke er hensiktsmessig å innføre tiltak alene for å redusere belastningen på Ahus. Lokalt er det en presset situasjon, men vi har kontroll, sier hun.

HAR KONTOLL: Ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim (Ap) sier at kommunen lokalt er i en presset situasjon, men at de har kontroll.

Regjeringen innførte tirsdag to nye påbud om karantene og isolering for å møte smitteøkningen – i tillegg til nye anbefalinger på munnbind og hjemmekontor.

Stengte ned

Indre Østfold kommune var den første kommunen som stengte ned for å stoppe et coronautbrudd. Det skjedd i august 2020. Nedstengingen varte i 8 dager og et smitteutbrudd som spredte seg blant unge voksne, ble slått effektivt ned.

– Situasjonen i kommunene er vanskeligere nå. Vi har fått flere hensyn å ta. Da vi stengte ned, hadde vi ennå ingen vaksine. Vi hadde en mye mer ensartet situasjon. Nå er det mer komplisert og det er fort gjort å komme opp med symbolløsninger som ikke har den store effekten, sier Johannessen.

Han sier at selvom om situasjonen er krevende, har kommunen kontroll.

– Vi har tilgjengelige og forsvarlige tjenester. Vi tar imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og har svært lite alvorlig sykdom blant våre smittede. Samtidig må vi være medpå å ta et ansvar for at kapasiteten innen sykehus og intensivavdelingene ikke skal knekke sammen.

