Lærer om karanteneregler: − Vi jobber i potensielle smittebomber

Tross sterk kritikk mot nye karanteneregler, velger regjeringen fortsatt å stå på sitt: – Dette blir beintøft, sier lærer til VG.

Av Sarah Brennsæter

Tonje Brenna (Ap) og regjeringen har fått bøttevis med kritikk for den nye karanteneregelen som gir ansatte i skoler, SFO og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

– Her er alternativene enten å legge opp til mulig omfattende stenging av skoler og barnehager, eller å sikre at barnehager og skoler i størst mulig grad holder åpent, sa Brenna til VG tirsdag ettermiddag.

Randi Horn Mathismoen (55) er lærer i 2. klasse ved Bryn og Hammerbakken skole i Bærum, samt skolens tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Hun er tydelig fortvilet over regjeringens nye karanteneregel.

– På skoler og i barnehager hvor det er høy smitte, kan det være ansatte som gang på gang må ha fritidskarantene. Dette blir beintøft for dem det gjelder, sier hun på telefon til VG.

– Dersom våre ansatte «knekker nakken» underveis grunnet alle påkjenningene, har dessuten ikke barna noe trygt sted å gå til, til slutt, fortsetter hun.

For Mathismoen er det viktig å presisere at samfunnet nå må ta vare på skole- og barnehageansatte.

– Det er vi som står nært og tett på alle barna deres, og ofrer vår fritid og våre private roller, for dere.

Info Den nye karanteneregelen Fra 1. januar 2022 er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden.

De er unntatt karantene fra første dag, men må teste seg på døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Unntaket for barn, som ble innført 15. desember, gjelder fortsatt.

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær den som er smittet.

Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år. (Kilde: Utdanningsdirektoratet) Vis mer

Føler seg glemt

Mathismoen sier det er mange skole- og barnehageansatte som er slitne nå, at flere føler at myndighetene ikke ser dem, og at de føler seg glemt.

– Gjennom hele pandemien har vi applaudert helsepersonalet for deres innsats. Og de gjør en strålende jobb. Men jeg føler samfunnet har glemt de som jobber med barn og unge i skole og barnehage. Vi jobber i potensielle smittebomber!

Hun presiserer at de som jobber med barn, gjør det fordi de er glad i barn, og understreker at det er et givende arbeid. ’

– Men å skulle gi omsorg, kjærlighet og nærhet til barn som trenger det blir en vanskelig problemstilling oppi all smitten, forklarer hun:

– Dette gjelder ikke bare barneskolen, men skoler på alle nivåer. Selv en videregåendeelev som er lei seg, kan trenge en hjelpende hånd eller en god klem.

– Vi er bare mennesker

Utdanningsforbundet advarer mot at det kan bli lange og mange fritidskarantener i ukene fremover. Mathismoen deler også denne frykten.

Hun sier at den nye karanteneregelen antagelig ble begeret som fløt over for veldig mange.

– Hva skjer med oss skole– og barnehageansatte om fritidskarantene blir den nye hverdagen? For mange kan dette bli en stor belastning og påkjenning. Vi er bare mennesker, vi også.

Hun er redd for at de ansatte skal bli sykmeldte og borte over lengre tid, dersom de må inn og ut av karantener rett som det er:

– Fra innerst i hjerteroten vil jeg si til Norge at dét jeg virkelig ønsker, er hjemmeskole ut januar. Det er ingen som er tjent med at skole- og barnehageansatte skal knekkes grunnet dette. Jeg tror ikke folk riktig forstår hvilket press som ligger over oss.

– Ikke veien å gå

Mathismoen mener karanteneregelen som kommer på nyåret er en gåte, og at det oppleves teit.

– Hvem gjør vi egentlig dette for? Noen ganger kan jeg føle at vi gjør det for foreldrene som sitter på hjemmekontor, for at de skal slippe å ha barna “forstyrrende” rundt seg hjemme. Men skal jeg utsette meg for smitte, samt ofre min fritid og mitt privatliv for å være sammen med ungene, fordi foreldrene ikke selv har mulighet i perioden vi er i nå?

– Denne karanteneregelen er ikke veien å gå, oppsummerer hun:

Hun sier hun ønsker at myndighetene, men også foresatte, skal kunne se hvor enorm belastning det er for de ansatte i skoler og barnehager per. dags dato.

Kunnskapsminister Brenna sa til VG tirsdag at hun har lagt merke til bekymringene rundt fritidskarantenen. Hun står likevel fast på sitt:

– Her er alternativene enten å legge opp til mulig omfattende stenging av skoler og barnehager, eller å sikre at barnehager og skoler i størst mulig grad holder åpent. Vi prioriterer barn og unge og åpne barnehager og skoler. Det er viktig for barna og det er viktig for å holde hjulene i samfunnet i gang. Derfor blir lærere nå prioritert til oppfriskningsdosen og derfor får de også fritak fra karantene i arbeidstiden, sier Brenna til VG.

Statsråden mener de ansatte må ha tiltro til at den tredje vaksinen og testingen bidrar til at de fortsatt kan gå på jobb.

Hun legger ikke skjul på at hun synes situasjonen nå er krevende. Spesielt for elever med en skole preget av skiftende trafikklysnivåer, avlyste eksamener, hjemmeskole og høyt lærerfravær.

– Det bekymrer meg veldig. Alle barn og unge trenger å gå på skole sammen. De trenger å bli inkludert – og fungere sammen med andre.

– Feil å risikere familieliv for jobb

Rett før juletider, før det ble hjemmeskole på lærer Randi Mathismoens arbeidsplass, forteller hun at hun hadde vondt i magen og var kvalm og full av gru for å reise på jobb.

– Vi jobber med barn som ikke forstår seg på 1 meter, og som iallfall ikke klarer å overholde den. Det er heller ikke lett å lære små elever bokstaver og uttale mens du har munnbind på. I starten var det til og med oppfordret til ikke å bruke munnbind.

– Selv var jeg livredd for å havne i karantene så jeg ikke skulle få være med familien min i julen. Jeg er veldig glad i elevene, og jeg elsker jobben min, men familien min er det viktigste. Derfor ble det ubehagelig.

Hun poengterer at det ikke er slik det skal være, og mener det er feil at de ansatte skal gå rundt og føle at de risikerer familielivet sitt for jobben.

– Det aller beste er en smittefri verden hvor vi jobber med disse fantastiske flotte barna som vi får være med og lære opp, og å forme. Det er en utrolig givende jobb vi har. Det er rett og slett bare synd at det skal være sånn som det er nå.