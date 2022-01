FALT: En gutt skal ha falt ned flere meter fra eller gjennom et tak ved en ungdomsskole på Stord. Fallet har trolig skjedd i forbindelse med lek, sier politiet.

Alvorlig fallulykke ved ungdomsskole på Stord

En gutt er alvorlig skadet etter en fallulykke ved en ungdomsskole i Stord kommune.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Nødetatene er på Nysæter ungdomsskole på øya Stord i Vestland etter at en gutt skal ha falt gjennom eller ned fra et tak.

– Fallulykken fremstår som alvorlig, skriver de på Twitter.

Ulykken skal ha skjedd fra et tak på et nybygg i tilknytning til ungdomsskolen.

De nærmeste pårørende er varslet.

Skal ha falt flere meter

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til VG at det er en ungdom som har falt og at ulykken ikke har skjedd i forbindelse med arbeid.

– Det skjedde trolig i forbindelse med lek på stedet.

Gutten skal ha falt flere meter, sier han.

– Denne ungdommen har vært på taket til et nybygg i tilknytning til skolen.

– Hva er status for vedkommende?

– Det er uavklart. Det jobbes med livreddende førstehjelp på stedet av ambulanse- og helsepersonell.

Klokken 21.01 melder politiet at gutten er fraktet bort med ambulanse. Han vil videre bli fraktet til Haukland universitetssykehus med luftambulanse.

De skriver videre at skadeomfanget fortsatt er uavklart.

FALLULYKKE: Politiet fikk melding om ulykken fra AMK-sentralen klokken 20.18. Her er nødetatene på plass.

Andre ungdom startet førstehjelp

Fenne-Jensen opplyser at flere ungdommer var til stede under hendelsen, men at det foreløpig er uklart om det har vært noen direkte vitner til fallet.

– Vi er i gang med avhør med personer som var til stede, sier han.

Politiet fikk melding om ulykken fra AMK-sentralen klokken 20.18. Fenne-Jensen sier at de andre ungdommene som var til stede er preget.

– Det var de som meldte fra om ulykken og som startet førstehjelp, sier han.

Ungdommene blir ivaretatt av foresatte, helsearbeidere og politi på stedet.