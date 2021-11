Dette skjedde i natt

Japans statsminister fikk se at koalisjonen han leder fortsatt har flertall i nasjonalforsamlingen etter helgens valg. Det var ventet at statsminister Fumio Kishidas koalisjon skulle gå tilbake, men 293 mandater er langt over de 233 som kreves for å ha flertall blant de 465 setene i Japans nasjonalforsamling.