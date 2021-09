FREMMED: Dette treet står som et symbol på gjenoppbygging etter terrorangrepet på World Trade Center i New York. Nå vil minnesenteret donere trær som er odlet frem fra dette treet. Det er ikke bare enkelt.

Trær til besvær: Regjeringen får «ulovlig» gave fra USA

To trær doneres til regjeringen og AUF. Men importreglene kan bli en flis i tåen.

Av Eirik Wichstad

9/11 Memorial & Museum i New York ønsker å gi regjeringen og AUF en gave i form av to trær, som et symbol på solidaritet etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Trærne er odlet frem av frø fra det som i USA har blitt kjent som «The Survivor Tree» – et tre som ble funnet i ruinene etter angrepet på World Trade Center i 2011.

Både regjeringen og AUF har takket ja, og uttrykker stor takknemlighet for gaven. Men, før de setter stammen i jorden må de finne ut om det er lov.

Dette er nemlig prydpæretrær som regnes som en fremmedart i Norge. Dermed er det ulovlig å importere dette treslaget.

Regjeringen skriver i en pressemelding at det derfor ikke er endelig avklart hvor trærne skal plasseres.

På spørsmål om regjeringen vet om de kan ta imot trærne uten å bryte importforbudet svarer kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, Anne Kristin Hjukse, at de er i ferd med å utrede dette nå, og vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Helst unngå utvokste trær

NTNU-forsker Kristian Hassel understreker at det er viktig å ha gode rutiner med import av fremmede arter til Norge.

– Særlig på grunn av jorden som følger med treet, fordi jorden kan inneholde masse sopp og nematoder, sier Hassel.

Nematoder er en liten mark som kan gå til angrep på røtter eller blader.

SPREDNING: Kristian Hassel sier det er liten kjangs for at disse to trærne vil føre til at trearten sprer seg i Norge.

– Generelt har vi ikke så mange nordamerikanske treslag i Norge, men det er noen som har blitt forsøkt plantet, som senere har blitt et stort problem. Den mest kjente er sitkagranen, sier forskeren.

Denne ble riktignok plantet over hele vestkysten, påpeker forskeren.

– Når det er to trær, slik som i dette tilfellet, så er det minimal kjangs for at trearten sprer seg eller fører med seg sykdommer, sier Hassel.

Gjennom hagebruk har det kommet mange fremmedarter til Norge, forteller Hassel.

– Man vil helst unngå å importere utvokste trær, og at man heller går veien via frø for å unngå dette med sykdommer og slikt, sier Hassel.

Ikke klar over det

Leder i AUF, Astrid Willa Eide Hoem, sier at gaven betyr mye for dem

– Det viser at mennesker som er rammet av terror i hele verden står sammen i kampen mot terror og radikalisering, sier Hoem.

Hun forteller at AUF har hatt tett dialog med 9/11-minnesenteret i gjenoppbyggingen av Utøya.

FÅR SE: AUF har ikke tenkt på noen andre steder om de ikke får plante treet på Utøya. – Det har vi ikke diskutert, sier Hoem.

Hun fikk nyheten om at de ble tildelt gaven for 1–2 uker siden.

Formålet er å plante treet på Utøya, forteller hun, men har ikke vært klar over at det er ulovlig å importere treet til Norge.

– Det er regjeringen som mottar denne gaven på vegne av oss, så det må de svare på, sier Hoem.