Sjåfør havnet i elven og ble reddet av Halvor (30): − Måtte bare handle der og da

En mann i 40-årene kjørte inn i en fjellvegg, for så å havne i Kjæråselva ved Sandefjord onsdag ettermiddag. Heldigvis kom tilfeldig forbipasserende Halvor Pettersen (30) til unnsetning.

– Jeg kastet meg ut av bilen og løp nedover elva. Bilen drev nedover og sank mer og mer. Heldigvis stoppet den til slutt inntil elvebredden, forteller redningsmannen Pettersen på telefon til VG.

Sør-Øst politidistrikt meldte onsdag ettermiddag at en bil hadde kjørt ut av veien og havnet i vannet ved Kjæråsbrua, for så å flyte om lag 100 meter nedover elven.







Operasjonsleder Marianne Mørch forteller til VG at bilføreren ble hentet opp av en mann i 30-årene som fikk løsnet vedkommende fra setebeltet:

– Vi tror at det reddet livet hans, ellers hadde han nok ikke kommet seg ut selv, sier hun.

Operasjonslederen opplyser at elven er mellom to til tre meter dypt på stedet, og at bilen hadde begynt å synke med snuten ned i vannet.

– Han var helt under vann

– Det var litt fart i elven, så vi måtte bare handle der og da, sier tømreren Halvor Pettersen (30) på telefon til VG.

Han var i bilen sammen med en kollega på vei til et møte da han ankom ulykkesstedet. Fra før av hadde to andre biler stoppet. Pettersen forteller at han kastet seg kjapt ut av bilen og begynte å løpe mot elven.

Han kaster seg uti, bakser seg frem til bilen og får åpnet døren.

REDNINGSMANN: Tømrer Halvor Pettersen (30) reddet mannen som var sekunder fra å drukne.

– Fronten hadde tippet ned i elven, det var så vidt han hadde en luftlomme. Jeg så bare to øyne og nesetippen hans, det var alt som var over vann. Vannet sto i hele førerhuset og hadde rukket til brystet hvis du hadde sittet i baksetet.

Men mannen i forsetet var helt under vann, forteller Pettersen.

– Jeg var den eneste som var uti elven. Jeg fikk tak i mannen og fikk låne en kniv til å skjære av bilselen, men den hadde han klart å få av.

Dagens helt forteller at det var ham selv, kollegaen og en annen mann som til slutt fikk bilføreren opp på land.

– Vi fikk av ham klærne på overkroppen og fikk tatt på ham en varm genser og en jakke. Politiet kom etter et kvarters tid. Da tok vi en kjapp prat med en politimann som skrøt av oss, sier Pettersen.

– Hvordan føles det å ha reddet et liv?

– I starten tenker man ikke over det, men nå som flere og flere ringer går det opp for meg at jeg har gjort noe bra. Når man se noe sånt, må man jo bare reagere. Man kan ikke stå der. Det var litt fart i elven, så vi måtte bare handle der og da.

For å forsikre seg om at det ikke var flere i bilen, tok han flere sjekkturer ut i elven.

Kom seg unna med mindre skader

Overflatereddere fra brannvesenet bekreftet rundt kl. 13.36 at det ikke hadde vært flere personer i bilen.

Operasjonsleder Mørch opplyser til VG at bilføreren trolig kom seg unna med mindre skader:

– Skadeomfanget er litt uklart, men han var våken da han ble hentet opp, muligvis med et brudd i beinet, sier hun.

Politiet ble varslet om ulykken kl. 12.59.

– Bilen hadde kommet kjørende fra Andebu og kjørte ut på høyre side av broen og traff fjellveggen på motsatt side av elven, skriver de på Twitter.

Har reddet liv tidligere

Dagens redningsdåd er ikke den første for Halvor Pettersen. På spørsmål om han har reddet andre mennesker tidligere i livet, svarer han brydd:

– På en måte.

– Fortell!

– Jeg har gått i et skred en gang sammen med kamerater. Vi var litt uvørne og gikk et sted vi ikke skulle gått. Så gikk det et skred vi selv utløste. Men vi fikk gravd de som ble tatt frem, jeg og en annen kamerat.

– Lærte du noen den gangen i skredet som du brukte i dag?

– Bare du bare må handle. Du må bare reagere og få jobben gjort.