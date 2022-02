HAVNET I ELVEN: Kjæråselven er om mellom to til tre meter dyp der bilen kjørte ut onsdag ettermiddag, ifølge politiet.

Kjørte ut i elven – ble reddet av forbipasserende

En mann i 40-årene kjørte inn i en fjellvegg, for så å havne i Kjæråselva ved Sandefjord onsdag ettermiddag. Heldigvis kom en tilfeldig forbipasserende til unnsetning.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sør-Øst politidistrikt meldte onsdag ettermiddag at en bil hadde kjørt ut av veien og havnet i vannet ved Kjæråsbrua, for så å flyte om lag 100 meter nedover elven.

Operasjonsleder Marianne Mørch forteller til VG at bilføreren ble hentet opp av en mann i 30-årene som fikk løsnet vedkommende fra setebeltet:

– Vi tror at det reddet livet hans, ellers hadde han nok ikke kommet seg ut selv, sier hun.

Operasjonslederen opplyser at elven er mellom to til tre meter dypt på stedet, og at bilen hadde begynt å synke med snuten ned i vannet.

Kom seg unna med mindre skader

Overflatereddere fra brannvesenet bekreftet rundt kl. 13.36 at det ikke hadde vært flere personer i bilen.

Operasjonsleder Mørch opplyser til VG at bilføreren trolig kom seg unna med mindre skader:

– Skadeomfanget er litt uklart, men han var våken da han ble hentet opp, muligvis med et brudd i beinet, sier hun.

Overflatereddere fra brannvesenet bekreftet rundt kl. 13.36 at det ikke hadde vært flere personer i bilen. Det er i tillegg rekvirert en bilberger for å hente kjøretøyet opp fra vannet.

Politiet ble varslet om ulykken kl. 12.59.

– Bilen hadde kommet kjørende fra Andebu og kjørte ut på høyre side av broen og traff fjellveggen på motsatt side av elven, skriver de på Twitter.