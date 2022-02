ADVARER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener signalene fra Putin er en krenkelse av Ukrainas suverenitet.

Norge vil fordømme Putins anerkjennelse av ukrainske utbryterstater

Putin har anerkjent utbryterstatene Luhansk og Donetsk i Ukraina som uavhengige. – Norge støtter konsekvent Ukrainas selvstendighet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap)

– Situasjonen i østlige Ukraina er kritisk.

Slik åpnet Russlands president Vladimir Putin talen sin til det russiske folket på TV mandag kveld. Han fortalte også at Områdene Luhansk og Donetsk i Ukraina tidligere har vært russisk territorium.

Deretter signerte han en erklæring om at Russland anerkjenner utbryterstatene som uavhengige.

– Norge vil fordømme den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, reagerer utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun mener Putins beslutningen vil være nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet.

Regionene Donetsk og Luhansk har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014 – altså det samme året som Russland annekterte Krim-halvøyen øst i Ukraina.

– Helt uakseptabelt

Utenriksminister Huitfeldt sier at Norge vil støtte et eventuelt forslag om å holde et hastemøte i FNs sikkerhetsråd om den anspente situasjonen.

– Norge støtter konsekvent Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser, sier hun.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), fordømmer også anerkjennelsen:

– Vi fordømmer Russlands beslutning om anerkjennelse av Luhansk og Donetsk som selvstendige stater. Norge har hele veien tydelig støttet Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Russland fortsetter sine klare brudd på folkeretten, og det er helt uakseptabelt, sier Søreide.

UAKSEPTABELT: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er kritisk til at Putin anerkjenner utbryterstatene i Ukraina.

Statsminister Boris Johson i Storbritannia mener på sin side at anerkjennelsen er et brudd på internasjonal lov, ifølge Reuters.

– Det er en indikasjon på at ting er på vei i feil retning for Ukraina.

– Det som har skjedd er ekstremt dårlig nytt, sier Boris Johnson.