ADVARER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener anerkjennelsen fra Putin er en krenkelse av Ukrainas suverenitet.

Norge fordømmer Putins anerkjennelse av ukrainske utbryterstater

Putin har anerkjent utbryterstatene Luhansk og Donetsk i Ukraina som uavhengige. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Nato-sjef Jens Stoltenberg mener det bryter med Ukrainas suverenitet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Situasjonen i østlige Ukraina er kritisk.

Slik åpnet Russlands president Vladimir Putin talen sin til det russiske folket mandag kveld. Han understreket også at områdene Luhansk og Donetsk i Ukraina tidligere har vært russisk territorium.

Deretter signerte han en erklæring der Russland anerkjenner utbryterstatene som uavhengige.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener Putins beslutning er enda en krenkelse av Ukrainas suverenitet:

– Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, sier hun til VG.

Utenriksminister Huitfeldt sier at Norge vil støtte et eventuelt forslag om å holde et hastemøte i FNs sikkerhetsråd om den anspente situasjonen.

Regionene Donetsk og Luhansk har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014 – altså det samme året som Russland annekterte Krim-halvøyen øst i Ukraina.

Stoltenberg: – Prøver å skape et påskudd for å invadere

I en pressmelding fra NATO kommer også Jens Stoltenberg med en fordømmelse av Russlands beslutning, og han ber dem om å fremdeles vurdere en diplomatisk utvei.

– Dette eroderer innsatsen for en løsning på konflikten, og bryter Minsk-avtalene, som Russland er med i, sier han.

– Moskva fortsetter å gi næring til konflikten i det østlige Ukraina ved å gi økonomisk og militær støtte til separatistene. De prøver også å skape et påskudd for å invadere Ukraina nok en gang, legger han til.

PÅSKUDD FOR INVASJON: Nato-leder Jens Stoltenberg

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), er heller ikke fornøyd:

– Russland fortsetter sine klare brudd på folkeretten, og det er helt uakseptabelt, sier Søreide.

– Vi fordømmer Russlands beslutning om anerkjennelse av Luhansk og Donetsk som selvstendige stater. Norge har hele veien tydelig støttet Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier hun.

UAKSEPTABELT: Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er kritisk til at Putin anerkjenner utbryterstatene i Ukraina.

Varsler umiddelbare sanksjoner

EU-kommisjonens leder Ursula Von der Leyen, reagerer sterkt på nyhetene om Ukraina:

– Anerkjennelsen av de to separatist-territoriene i Ukraina er et åpenbart brudd på internasjonal lov, Ukrainas territorielle integritet og Minsk-avtalene, skriver hun.

EU-lederen varslet også at det vil komme reaksjoner i solidaritet med Ukraina.

I en pressemelding fra EU-kommisjonen varsler von der Leyen at de vil innføre umiddelbare sanksjoner mot «de som er involvert i denne ulovlige gjerningen.»

Statsminister Boris Johnson i Storbritannia mener også at anerkjennelsen er et brudd på internasjonal lov, ifølge Reuters.

– Det som har skjedd er ekstremt dårlig nytt, sier Boris Johnson.

– Det er en indikasjon på at ting er på vei i feil retning for Ukraina.