USIKKERT: Helseminister Bent Høie (H) sier det er tidlig å gjøre en konkret vurdering av om gjenåpningen skal utsettes.

Kan ikke si om gjenåpning utsettes

Regjeringen sa i sommer at gjenåpningen av landet skulle skje i midten av september. Nå kan ikke Bent Høie gi et konkret svar på om den utsettes.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det siste døgnet er det registrert 1415 nye smittetilfeller. Det er ny smitterekord igjen, etter at det forrige døgn ble registrert det høyeste antall smittede på et døgn siden pandemiens start, med 1294 tilfeller.

– Jeg har fortsatt et håp om at vi kan holde et tempo i vaksineringen de neste ukene som gjør at vi kan få til dette mot slutten av september, sier helseminister Bent Høie til NTB om gjenåpningen av landet.

Etter at det ble klart at Norge fikk en million ekstra doser, sa statsminister Erna Solberg til VG at gjenåpningen kunne fremskyndes med to uker, altså til midten av september.

Samme dag sa også Høie til VG at vi lå an til å gå over til trinn fire rundt 6. september.

– Først sa dere at man mot slutten av september skulle leve som normalt, så sa Solberg 13. august at man kunne fremskynde gjenåpning to uker, til midten av september. Ut fra det man vet nå, hva er datoen?

– Det er litt tidlig å gjøre en konkret vurdering, for den største andelen av vaksiner kommer nå og neste uke. Jeg vil tro at mot slutten av neste uke vil man vite mer om tempoet i vaksineringen. Da kan man si noe om antatt fremdrift, sier Høie til VG fredag.

Spesielt bekymret for én aldersgruppe

Høie sier det ville være synd å måtte utsette gjenåpningen, og oppfordrer folk sterkt om å vaksinere seg.

– Derfor er jeg spesielt bekymret for aldersgruppen 29–35 år, det er færre der som har takket ja til første dose. Det er ikke nødvendigvis at de har tatt et standpunkt om ikke å vaksinere seg, men jeg håper de nå ser at "nå må jeg faktisk vaksinere meg".

– Fremdriften i vaksineringen er avgjørende for å komme over i en normal hverdag, sier Høie.

Helseministeren tror grunnen til at man ikke får satt vaksinene, handler om kapasitet i kommunene og oppslutning.

– Kommunene gjør en god jobb, så fremover vil vi være veldig avhengig av oppslutning.

Ifølge VGs oversikt fredag, er i overkant av 54 prosent av Norges befolkning fullvaksinert.

Sprengt kapasitet

Flere kommuner har varslet om sprengt kapasitet på grunn av ekstra vaksinedoser, lokale utbrudd og det nye testregimet som skal erstatte karantene for barn og unge under 18 år.

Regjeringen har fredag sendt ut brev til kommunene, hvor Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vaksinasjon og testing prioriteres over smittesporing dersom det oppstår kapasitetsutfordringer.

– Vi har i dag sendt brev til kommunene der vi gir dem mulighet til å gjøre det på en måte som krever mindre tid og ressurser, sa Bent Høie på en pressekonferansen fredag.

I tillegg skriver de at en jevnlig massetesting av elever kan erstatte det nye testsystemet for barn og unge. Massetestingen går ut på at alle elever testes én til to ganger i uken, hvor testing kan avsluttes dersom alle tester negativ i to runder.

Kommuner som har opplevd svært store utfordringer, kan i en overgangsfase velge å innføre en lokal forskrift om smittekarantene inntil de får bygget opp nok kapasitet.