«DØD PERSON»: Slik så innholdet i rullen med presenning og tau rundt.

Denne dukken utløste drapsalarm i Rennebu

En svartkledd kvinnefigur godt innpakket i plast utløste drapsalarm i Trøndelags-politiet mandag.

Av Synne Eggum Myrvang

«Personen» blir oppdaget av en person som stopper i en lomme langs E6 i Rennebu i 14-tiden, går en meter ut i terrenget og får øye på en avlang, godt sammenknyttet presenningsrull og melder ifra til politiet.

Den første patruljen på stedet synes funnet er like mistenkelig.

– Når en i den første patruljen forsiktig løfter på plasten og får se enden på en fot innpakket i plast, og ikke skal gjøre noe mer, hverken ta på noe mer eller fjerne noe mer, kan vi ikke umiddelbart avkrefte at det er en person. Mistanken hans er styrket, så han sikrer stedet og venter på kriminalteknikere fra Trondheim, sier politiadvokat Bente Bøklepp til VG tirsdag morgen.

Samtidig får politiet spørsmål om funnet, og klokken 16.15 sender de ut en pressemelding om funnet av en død person.

De betegner dødsfallet som «mistenkelig».

DUKKE: Politiet fant en dukke i et skogholt ved en parkeringslomme i Rennebu kommune mandag. Det ble først meldt at dette var en død person.

Sikret alle spor før sjokket

Ingen spor må ødelegges før krimteknikerne kommer til stedet, forklarer politiadvokaten. Kanskje er det et drap. Reiseveien til krimteknikerne er på rundt en time. Når de omsider kommer til stedet, håndterer de det følgelig som et mulig drap, sier politiadvokaten.

– De sikrer alle spor, fra hjulspor og fotspor til andre ting. Så starter de med tau, som må tas av, tas DNA av og sikres. Deretter må første lag med presenning tas av, tas DNA av og sikres, forklarer hun videre.

Men så, bak all plasten viser den seg:

En hodeløs dukke, kledd i en svart, dels gjennomsiktig topp, svarte, blanke bukser, med både fingre og tær.

– Hva slags dukke er det snakk om?

– Det ser du selv på bildene, sier Bøklepp.

Vil finne ut hvem som la dukken der

– Hvor er dukken nå?

– Den tok vi med oss, selvfølgelig.

Ingen eier har meldt seg, kan politiadvokaten fortelle.

– Hva skjer med den videre?

– Jeg vet ikke helt. Den blir nok destruert.

– Hvordan var dette for dem som jobbet på stedet?

– De som jobbet på stedet ble selvsagt veldig glade da de fant ut at det var som det var. Vi er veldig fornøyd med både fremdrift og resultat. Vi kunne heller ikke gått ut med noen særlig annen melding, når vi begynner å få spørsmål fra pressen, sier Bøklepp.

Hun forteller videre at saken ikke blir høyt prioritert i politiet, men at det vil bli gjort undersøkelser for å finne ut hvem det er som har lagt den fra seg.

– Fremstår det for dere som at noen har forsøkt å få dukken til å se ut som et lik?

– Ja.