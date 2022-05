DØDSULYKKEN: Ulykken skjedde om lag halvveis inne i Steigentunellen mellom nabokommunene Steigen og Hamarøy i Nordland. Ulykkesstedet var knapt over kommunegrensen, på Hamarøy-siden.

Tunnelulykken: De fisket i Steigen hvert år

STEIGEN (VG): Etter en uke med fisking i Steigen skulle flere av reisefølget fra Tsjekkia dra hjem igjen søndag. Det endte katastrofalt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De var i kjempehumør, de hadde akkurat fått en kveite i hver sin båt, og de var så stolte, sier Ové Strand.

I ti år har han innlosjert vennegjengen fra Tsjekkia på det lille gårdstunet i Steigen kommune, to og en halv time nord for Bodø.

– De ville tilbake neste år også, de var så fornøyde, og hadde allerede booket neste tur, forteller husverten.

VG møter ham på gårdstunet til Straumfjorden hotell tirsdag 17. mai, bare to dager etter den tragiske trafikkulykken i Steigentunnelen.

Søndag mistet fire tsjekkere livet, og en ble kritisk skadet i bilulykken midtveis inne i den åtte kilometer lange Steigentunnelen.

BERØRT: Utleier Ové Strand kjenner både de forulykkede tsjekkerne og føreren av traktoren.

– Seriøse hobbyfiskere

Den siste uken hadde reisefølget på ti, bodd her i Straumfjorden og fisket, slik de har gjort hvert år siden 2011. Ti menn i alderen 45 til 80 år – flere av dem pensjonister.

– Det er folk med eget firma hjemme i Tsjekkia, en er kirurg, dette er ressurssterke folk, som bruker en uke av ferien sin med venner og kolleger for å fiske og oppleve Steigen, sier Strand.

Han har drevet med utleie av rom og båt til fisketurister i ti år. 15 senger og tre båter. De fleste besøkende er tsjekkere, tyskere og svensker. Tsjekkerne har vært hos ham siden han tok over plassen.

Vennefølget fra Tsjekkia reiste til Norge i to biler – en bobil og en multivan.

– De har lang vei å kjøre, men de kom hvert år, med unntak av coronaåret, da. Når man kjører så langt for å fiske en uke er man genuint opptatt av å fiske. Dette var seriøse hobbyfiskere, sier Strand.

ULYKKESSTEDET: Det var her livet til de fire tsjekkiske fisketuristen på tragisk vis endte søndag ettermiddag, inne i Steigentunnelen mellom Steigen kommune og Hamarøy kommune.

Møtte dem rett før

Han forteller at han hadde mailet litt med dem på forhånd, og de fortalte at de gledet seg til endelig å kunne komme igjen.

– Det er så trivelig å ha dem her. Og så er det jo trygt å vite at man leier ut til erfarne fisketurister.

Om kveldene lagde de mat av fangsten og koste seg.

De ti tsjekkiske fisketuristene hadde bodd én uke, før tre av dem søndag ettermiddag skulle rekke et fly fra Bodø og to andre ble med i bilen for å kjøre dem.

– Jeg møtte dem bare en halvtime før ulykken, sier Strand.

Fem av dem satte seg i bilen for å kjøre til lufthavnen i Bodø.

1 / 2 TUNNELULYKKEN: Bårebiler på vei inn i Steigentunnelen søndag kveld etter trafikkulykken i Nordland der fire personer omkom. TUNNELULYKKEN: Biler sto i kø utenfor Steigentunnelen søndag etter trafikkulykken i Nordland der fire personer omkom. forrige neste fullskjerm TUNNELULYKKEN: Bårebiler på vei inn i Steigentunnelen søndag kveld etter trafikkulykken i Nordland der fire personer omkom.

Høye og bratte fjell ruver over Straumfjorden hotell. Lav breking fra årets lammekull og kvitringen fra fugler er det eneste som avbryter stillheten på gårdstunet.

Han så meldingen om ulykken på en nettavis:

En alvorlig trafikkulykke i Steigentunnelen.

– Jeg ringte ned på hotellet og spurte om de hadde kjørt – og fortalte dem at det hadde vært en ulykke på veien, bare en drøy mil unna.

Etter hvert kom det meldinger om at en utenlandskregistrert bil hadde kjørt inn i en traktor med henger.

– Da ble jeg urolig.

TØFT: Ové Strand og kona tok seg av resten av reisefølget etter ulykken.

Inviterte på middag

Han ringte operasjonssentralen og sa han trolig visste hvem som kjørte bilen og delte personalia med politiet. Sammen med kona kjørte han ned til utleiehytta for å forberede gjestene på mulig dårlige nyheter. Politiet var der samtidig og overbrakte dødsbudskapet.

– Det var tøft, det er klart det var det. Men det er godt voksne menn, noen har jobber der de er vant til liv og død, de tok det med fatning, men var selvsagt i sjokk, sier Strand.

Han og kona ble igjen hos reisefølget et par timer og snakket. I går kveld ble resten av reisefølget med hjem til dem og spiste middag.

– Vi hjalp dem å organisere de neste dagene, tok vare på bagasjen som de ikke fikk plass til i bilen. Så vi kan sende den ned til familiene senere. Jeg forberedte dem på at det kan bli litt tøft å se alle flaggene, alle de glade menneskene som feirer nasjonaldagen sin i dag. At det kan bli litt tunge kontraster for dem.

FERIESTEDET: Her i Straumfjord i Steigen bodde de ti tsjekkiske turistene.

Vil holde kontakten

Han sier det er forferdelig trist, og at hans tanker går til de overlevende og familiene deres. Og til sjåføren av traktoren og hans familie.

Under intervjuet med VG kom nye turister, også disse fra Tsjekkia, til tunet for å nyte nordnorsk natur, stillhet og fiske.

Strand sier livet må gå videre.

– Men jeg ønsker å holde kontakten med tsjekkerne. Dette er en tragedie jeg kommer til å bære med meg i lang tid fremover.