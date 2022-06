PST-sjefen: − Fortsatt personer PST ikke har kontroll på

PST jobber fremdeles med å få oversikt over trusselnivået i landet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er fortsatt personer som vi forsøker å få en avklaring på, hvor de befinner seg og hva deres intensjoner er og om de planlegger noe, sier PST-sjef Roger Berg til VG.

– Hvor mange er det ikke kontroll på?

– Det kan jeg ikke si noe om. Det vil være detaljinformasjon som er veldig uheldig å belyse. Vi jobber på spreng for å avklare og bli tryggere, slik at vi kan ta ned trusselnivået i Norge.

Tirsdag ettermiddag svarte han VG på spørsmål om trusselsituasjonen etter skytingen i Oslo natt til lørdag. Berg sier at det fortsatt er personer som de ønsker å få en avklaring på i tilknytning til det høye trusselnivået i Norge.

Berg sier PST jobber intenst med å avklare om det er noen som planlegger ytterligere terrorhandlinger, er motivert av det som skjedde eller har fanget dette opp på en måte at de planlegger det samme.

PST-sjef Roger Berg

– Det er formålet med at vi står i en uavklart situasjon, og vi jobber intenst med å være trygg på at det ikke skjedd en ny terrorhandlinger, legger han til.

– Har skeive i Norge grunn til å føle seg utrygge?

– Vi snakker ikke bare til det skeive miljøet. Vi snakker til hele Norges befolkning når vi innfører nasjonalt trusselnivå fem. Det er mange som er utsatt, inklusive det skeive miljøet, sier Berg.

Flere Pride-arrangementer avlyst

Etter masseskytingen har en rekke planlagte Pride-arrangementer rundt om i landet blitt avlyst. Mandag kveld var det planlagt en støttemarkering på Rådhusplassen i Oslo etter masseskytingen. Politiet gikk timer før arrangementet ut og frarådet folk å møte opp, før det senere ble avlyst av arrangøren.

Politiet og PST har fått kritikk for håndteringen av arrangementene. På spørsmål om PST tar selvkritikk, svarer Berg følgende:

– Det er ikke vi som har kommunisert med komiteen. Vi har kommunisert med politiet og jeg ser at helheten i vår kommunikasjon til politiet og kanskje til Pride-komiteen burde vært bedre. Det oppsto tvil og usikkerhet.

AVLYST: Rådhusplassen var full av veivende regnbueflagg mandag kveld, tross avlysning og anbefalinger fra politiet om ikke å møte opp.

– Vil du rette en beklagelse basert på kommunikasjonen?

– Jeg syns det er for tidlig å rette en beklagelse. Vi står midt i en situasjon der vi gjør alt vi kan for å hindre fremtidige terrorhandlinger, og da er ikke tiden inne for å gå ut å beklage. Vårt fokus er hundre prosent på å forebygge at ny terror skjer i Norge, og da må vi få gjøre den jobben på en skikkelig måte, så får vi heller komme tilbake til en eventuell beklagelse.

– Vi kan virkelig si til både det skeive miljøet og øvrig befolkning at vi gjør alt vi kan og alt som står i vår makt for å forebygge en ny terrorhandling.

– Kan dere garantere for sikkerheten til skeive og transpersoner på samme måte som dere kan for streite?

– Vi ser på hele Norges befolkning, og vi kan ikke utstedte en garanti for at ikke noe skal skje.

– Er det trygt å være skeiv i Norges i dag?

– Det er vanskelig for meg å si direkte om det er trygt å være skeiv i dag. Men vi mener Norge er et trygt land å bo i, og hvis det oppleves som uttrykt så er det beklagelig, ikke noe tvil om det. Men for meg å si om det er trygt å være skeiv ... eller hvem som helst i Norge. Siden vi har innført dette nivået ligger det en viss utrygghet i det for oss alle.