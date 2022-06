PÅ BAKKEN: Bildet er tatt på Oslo Lufthavn Gardermoen. Arkivbilde.

Står ferien i fare? Du har tre muligheter

Streik for flyteknikere og fare for pilotstreik kan ødelegge ferieturen for mange nordmenn. Dersom flyet ditt blir kansellert, har du krav på tre ting, ifølge Forbrukerrådet.

Det blir flystreik fra lørdag morgen, midt i høysesongen for flyreiser. Årsaken er at meglingen mellom flyteknikerne og NHO ikke førte frem.

Men det er ikke den eneste streiken som truer flyrutene i sommer. Fra 29. juni kan også 900 SAS-piloter tas ut i streik dersom partene ikke blir enige.

Det vil i så fall ramme tusenvis av reisende.

Dekkes ikke av forsikringen

I første omgang går 31 flyteknikere ut i streik lørdag morgen.

Fra mandag 20. juni trappes streiken opp. Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik, noe som tilsvarer rundt en firedel av flyteknikerne, midt i høysesongen for flyreiser.

VG har vært på Gardermoen lufthavn lørdag – hvor de fleste flyvninger foreløpig går som normalt.

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier at det er viktig at passasjerer møter opp til avtalt tid selv om det er streik – med mindre de har fått beskjed om noe annet.

Dersom du trodde reiseforsikringen sikret deg mot flystreiken, må du tro om igjen:

– Følg med på informasjon fra flyselskapet, og vær klar over at reiseforsikringen ikke dekker tap som skyldes streik. Jeg ser at de norske flyselskapene i utgangspunktet ikke må innstille flyvninger i helgen som følge av streiken, men det vil åpenbart avhenge av om et fly plutselig vil trenge ettersyn av en flytekniker som er i streik.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier til VG at reiseforsikringen din dessverre ikke er noe tema:

– Jeg forstår at dette er en fortvilende situasjon for mange, men alle kostnader knyttet til streik dekkes ikke. Streik er en arbeidskonflikt, hvor vi ikke har noen egen rolle, og vi kan ikke gå inn og bistå.

Reiseforsikringen dekker heller ikke følgeskader av flystreik. Du får ikke igjen penger dersom du har forhåndsbetalt hotell eller leiebil, og ikke kan gjennomføre ferien.

Forbrukerrådet: Du har tre valg

Dersom flyvningen blir forsinket eller innstilt, har passasjeren rett til å velge mellom følgende tre alternativer, ifølge Iversen i Forbrukerrådet:

Ombooking snarest mulig Ombooking på et senere tidspunkt Refusjon

– Det er naturlig at svært mange ønsker ombooking siden du da ofte kommer deg av gårde relativt raskt, men den reelle muligheten for å ombooke passasjerene vil avhenge av ledig kapasitet hos eget og andre flyselskaper. Hvis forbrukeren ønsker refusjon, skal pengene være tilbake på konto senest etter syv dager, sier seniorrådgiveren.

Forbrukeren vil også kunne har rett på erstatning etter standardiserte satser. Økonomisk tap utover det må vurderes konkret i den enkelte saken, fortsetter Iversen.

Forbrukerrådet har en flykalkulator som gjør det enkelt å regne ut sine rettigheter når det kommer til mat, overnatting og refusjon.

Har kansellert tusenvis av flyvninger allerede

SAS har allerede måttet kansellere 4000 flyvninger i sommer.

Pressekontakt Anna Sandell i SAS sier til VG at dersom reisen din blir kansellert, skal refusjoner gå innen syv dager:

– Det er fristen vi har, og det er den vi overholder. Det er altså dette som gjelder for berørte flyvninger fremover, sier hun.

Likevel presiserer Sandell at det vil alltid være trafikkforstyrrelser og at SAS i første omgang prøver å booke om flyvninger, eller finne alternative løsninger.

– Passasjerer som eventuelt blir rammet vil få beskjed så raskt som mulig. Har kundene våre ytterligere spørsmål vil jeg oppfordre alle til å ta kontakt med oss, eller gå inn på hjemmesiden vår.

Mulig pilotstreik

Rundt 45.000 reisende blir berørt hvis SAS blir rammet av streik før fellesferien. Nå har selskapet to uker på å bli enige med pilotene i årets lønnsoppgjør.

Partene har frist på seg til midnatt natt til 29. juni med å bli enige. Dersom meglingen ikke fører fram, er rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark klare til å legge ned arbeidet.

Sandell i SAS sier til VG lørdag at de foreløpig kun jobber i kulissene:

– Det foregår selvfølgelig forberedelser, og vi vil komme med flere detaljer senere. Helt konkret hvordan det treffer flytrafikken vil vi komme tilbake til.

Et av landets ferskeste flyselskaper, Flyr, rammes ikke av streiken.

– Det er ingen av våre teknikere som er registrert i Norsk Flytekniker Organisasjon, sier kommunikasjonssjef i Flyr, Anita Svanes.

Widerøe varsler kanselleringer

Widerøe vil søndag gi beskjed om kanselleringer den kommende uken som følge av flyteknikerstreiken.

Det opplyser Silje Brandvoll hos Widerøe til VG.

Hun sier at helgens flyvninger foreløpig ikke blir påvirket. Men:

– Fra mandag begynner det å dra seg til, for da begynner vi å mangle den del folk. Det er uunngåelig at det blir konsekvenser. Vi jobber nå på spreng med å begrense skadeomfanget så mye som mulig ved for eksempel å få gitt beskjed til våre passasjerer i så god tid som mulig. Vi må være i forkant. Når det arbeidet er klart, begynner vi å forhåndskansellere flyvninger for neste uke. Dette vil vi gi beskjed om søndag, sier Brandvoll til VG.

