JETSETT: Med privatfly ut i verden. Her stiller en produsent ut nye modeller i Geneve i Sveits tidligere i år.

Privatflybransjen i jetfart: − Ikke overraskende

Frustrerte nordmenn frykter for ferieplanene. Flystreik og flyplasskaos kan føre til privatjet-boom.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Under coronapandemien tok flere privatfly av fra norske lufthavner enn noen gang tidligere, viser tall fra Avinor.

Nå fører en ny krise i luftfarten til en voldsom økning for privatjetbransjen – nok en gang: Mens SAS og Norwegian går inn i høysesongen med nye streikespøkelser, kanselleringer og massive utfordringer hengende over seg – flyr andre aktører høyt:

– Det blir en hektisk sommer. Vi gjør det vi kan for å ta unna etterspørselen, og må si nei til noen henvendelser. Vi merker stor pågang fra spesielt forretningsfolk, men også de som reiser på ferie, sier Anna Helene Kjos-Mathisen, administrerende direktør i det norske privatflyselskapet Airwing.

Administrerende direktør Tor Bratli i Sundt Air, et annet norsk privatflyselskap, forteller til VG at også de opplever økt etterspørsel nå.

TAR AV: Administrerende direktør i AirWing Anna Helene Kjos-Mathisen.

Naturlig reaksjon

Kjos-Mathisen tror situasjonen vil vedvare gjennom sommeren. Kanselleringene hoper seg opp og flere flyplasser melder allerede om køkaos – både i Norge, og i Europa.

Flyteknikerne streiker fremdeles i Norge, og NHO har varslet lockout i konflikten. Samtidig frykter mange fremdeles pilot-streik i SAS fra 29. juni.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair er ikke overrasket over at noen velger privatfly som løsning:

– Jeg tror det er en naturlig reaksjon på de streikene som nå pågår, og på risikoen for ytterligere kaos. Jeg er overhodet ikke overrasket over denne utviklingen, sier han til VG.

FLYEKSPERT: Hans Jørgen Elnæs.

Privatflyene tar av fra en bortgjemt del av Oslo Lufthavn Gardermoen: GA-terminalen. VG har fått statistikk fra Avinor som viser at det har vært økning i antall avganger fra denne terminalen nå, sammenlignet med juni det siste normalåret 2019.

Desperate reisende

Ferieklare nordmenn står i en uoversiktlig situasjon og er mildt sagt desperate etter å finne alternative løsninger. Noen steder er det streik. Andre steder sliter man med bemanningsetterdønninger etter coronapandemien.

– Folk er veldig usikre når det nærmer seg utreisedato. Reisende vil jo gjerne komme seg dit de skal, og da kan det være mange som forsøker å finne en plan B, sier Elnæs.

– Vi får mange forespørsler fra den jevne nordmann som er bekymret, sier Daniel Carey, senior air broker i flymeglingsselskapet Aircontact.

KAOS: Lange køer på Oslo Lufthavn Gardermoen den 17. juni.

– Tidligere denne måneden fløy for eksempel en norsk familie på åtte personer tur-retur den franske rivieraen med den største flytypen vår. Prisene varierer fra oppdrag til oppdrag, men i dette tilfellet betalte reisefølget 30.000 kroner per passasjer for reisen til Frankrike og tilbake til Oslo. Det var en storfamilie med barn og besteforeldre som nok sparte timevis i reisetid for en kortere ferie sørpå, sier Kjos-Mathisen til VG.

Carey bekrefter at prisene varier mye i det private jetmarkedet. For eksempel anslår han at en åtteseters liten business-jet fra Oslo til Malaga vil koste fra 250.000 kroner og oppover – én vei.

– Noen kunder får bakoversveis, sier han.

Både Elnæs og Carey forklarer at det er særlig stor pågang fra forretningsreisende. De sier likevel at de også kjenner til eksempler på «vanlige» nordmenn som velger å åpne lommeboken, for å være sikre på at de kommer frem i tide:

– En slik løsning er forholdsvis kostbar, men det er klart at er man flere som reiser, blir det billigere, sier Elnæs.

REISEKLARE: Reisende på Oslo Lufthavn Gardermoen 18. juni.

Rammes ikke

Carey mener at privatflybransjen ikke rammes av flyteknikerstreiken på lik linje med ruteflyene:

– De aller fleste privatfly benytter seg av flyteknikere ved de utenlandske lufthavnene der de lander, sier Carey.

AirWing sier til VG at de får vedlikehold av flyflåten utført i Danmark og Norge, og dermed ikke rammes

Sundt Air forklarer at ingen av deres flyteknikere er organisert i NFO – dermed rammes heller ikke de av streiken.

Elnæs understreker likevel at de fleste ruteflyene fremdeles går som de skal:

– Selv om det er flykaos i Europa, er man ganske godt sikret dersom man flyr direkte fra Norge, sier han.

