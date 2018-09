ALVORLIG: Tidligere skolebyråd i Oslo, arbeidsminister Anniken Hauglie, mener varselet mot nåværende byråd Inga Marte Thorkildsen er uvanlig og alvorlig. Foto: Helge Mikalsen, VG

Statsråd om striden i Oslo-skolen: Varselet må tas på alvor

NYHETER 2018-09-13T14:17:56Z

Arbeidsminister og tidligere skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H), mener den åpne konflikten mellom byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og Utdanningsetaten er uholdbar.

Tirsdag ble det kjent at toppledere i Osloskolens administrasjon har sendt et varsel om Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV). I det fire sider lange varselet retter de flere alvorlige anklager mot SV-byråden:

Mobbing og trakassering

Brudd på regler om arbeidsmiljø

Brudd på etiske regler

Manglende overholdelse av anskaffelsesregelverket

Uforsvarlig behandling av personopplysninger

Thorkildsen svarte på kritikken som ble rettet mot henne og hennes lederstil med å gå ut mot samarbeidet med Utdanningsetaten, og at etatens ledelse ikke har lagt nok innsats i å gjennomføre politiske beslutninger.

Varslerne på sin side skriver i varselet at all faglig motbør tolkes av Thorkildsen som motarbeidelse av politikken som skal innføres.

– Uholdbar konflikt

Nå reagerer flere av Thorkildsens forgjengere på den åpne konflikten. Anniken Hauglie, som var skolebyråd i Oslo frem til 2015, mener varselet må tas på alvor.

– Jeg vet ikke hva som er fakta i styringen av Oslo-skolen nå, men en åpen konflikt som dette er uholdbar for alle parter. Varselet vi nå kan lese om i avisene, det være seg oppfordringen til lovbrudd, samarbeidsproblemer og manglende tillit er uvanlig og alvorlig, og må derfor også tas på alvor, skriver Hauglie på Facebook torsdag formiddag.

Arbeidsministeren understreker overfor VG at hun ikke kjenner seg igjen i det bildet som tegnes av samarbeidsproblemer med Utdanningsetaten.

– Jeg opplevde ikke problemer med Utdanningsetaten, og er overrasket over det bildet som nå tegnes. Vi samarbeidet godt, selv om det til tider var krevende diskusjoner. I min tid som byråd var jeg aldri i nærheten av å oppleve det vi nå er vitne til, sier Hauglie.

– Jeg forventer at dette varselet – og varslerne – behandles slik et alvorlig varsel og varslere skal behandles, sier hun.

– Rått maktspill

Statsråden får støtte fra Torger Ødegaard som var skolebyråd for Høyre i Oslo i ti år, frem til 2013. Også han beskriver samarbeidet med etaten som godt. Samtidig karakteriserer han Thorkildsens håndtering av konflikten som «helt på trynet», og mener hun prosederer sin egen sak i mediene, fremfor å avvente behandlingen av varslersaken mot henne.

– Dette er et rått maktspill, som handler om å kvitte seg med folk man ikke liker, sier Ødegaard til VG.

Han er ute av politikken, og er rådmann i Hole kommune i Buskerud.

– Det tegnes nå et vrengebilde av etaten. I de ti årene jeg satt som byråd hadde vi et godt samarbeid og jeg opplevde medarbeiderne som lojale og hardt arbeidende, sier han.

«Krenkende og ydmykende»

Ifølge varslerne skal Thorkildsen i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen ha hatt en atferd som virker «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende»

«Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.», het det blant annet i varselet, som ble sendt inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning.

Inga Marte Thorkildsen svarer slik, via sin byrådssekretær Anna Tresse:

«Det er ikke naturlig for meg å kommentere hvordan tidligere skolebyråder i Oslo oppfatter denne situasjonen. Jeg kan svare for min egen del at jeg har savnet åpenhet og imøtekommenhet på nye faglige innspill og politiske føringer som det rødgrønne byrådet har nedfelt. Jeg vil tro at alle som har sittet i min stol har opplevd faglige uenigheter, men at det aldri må være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp overordnede politiske prioriteringer».

Mener Ap-Raymond må svare

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har de siste dagene vært på reise i USA, og har så langt ikke kommentert striden mellom hans egen byråd og den underliggende etaten. Hverken stabssjef Marthe Scharning Lund eller byrådssekretær for kommunikasjon Marte Ingul har besvart VGs henvendelser torsdag.

Ødegaard mener byrådslederen nå må komme på banen.

– Det er Raymond Johansen som er ansvarlig, men han har fått lov til å gå helt under radaren. Det er pussig, sier Ødegaard.