VGs 10.45-møter: 9. januar

Publisert: 13.04.18 13:47

Hver dag klokken 10.45 avholdes et fellesmøte i VG der vi diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til journalistikk og medieutvikling.

Vi kan ikke gjengi referatene fra alle møtene, men har gjort et lite utvalg:

9. januar 2017

- Velkommen til dag 1 E.T. (etter Torry), sa Gard og markerte at en ny tidsregning er i gang, nå med ham som ansvarlig redaktør.

Han delte med møtet at det hadde vært noen meget spesielle og hektiske dager fra lederskiftet ble kunngjort i forrige uke, men at han nå hadde hatt en fin og tilnærmet rolig helg sammen med familien i Bergen.

- Bortsett fra radio BØ, som skulle ha en halvtimes intervju på direkten.

- Men dagens ros og kudos går til de som laget dette, sa Gard og viste filmen om Torry-stuntet:

- Når vi har en fotoavdeling og politiske reportere som får til dette, så ligger vi godt an. Denne galskapen må vi ta vare på! sa Gard.

- Og humor som Mona og Annemor har fått til med denne saken vil vi også ha mer av:

- Her er det også laget video til VGTV. Det må vi alle bli flinke til å tenke på fremover, at vi også tenker levende bilder.

- Ellers er det grunn til å gi ros til VGTV for mye bra gjennom helgen. Fredag ettermiddag ble jeg jo sittende å se på direktesendingen fra dramaet i Fort Lauderdale.

- Det virket som at vi var raskt i gang med sendingen, og jeg syntes det var godt gjort å lage så god livesending med relativt lite informasjon, sa Gard.

Og så ble jeg ufattelig glad da vi fikk denne inn mot helgen:

- Selv om Eirik jensen-saken starter i dag, er det nok Johaug som kommer til å bli den største i tiden som kommer. Og her er det godt å se at det er et samarbeid mellom krim og sporten som gjør at vi får ut denne.

- 2016 var i det hele tatt et godt sportsår for oss. Og VGs avsløringer preget jo til og med Idrettsgallaen på lørdag:

-Høydepunktet for meg var å se isfronten mellom Tom Tvedt og kulturministeren da de måtte stå sammen på scenen, sa Gard.

- Det som skjer med Rema 1000 nå, må vi ta vare på:

- Dette er mer enn bare en ølkrig. Når du legger deg ut med både Hansa og Mack på en og samme uke, så kan man lure på hvor gjennomtenkt strategien er.

- De eneste jeg er misunnelig på fra helgen, er DN:

- Hjerteskjærende reportasje og bilder, sa Gard.

- Men dagens og ukens viktigste sak er denne:

- Hvordan har starten vært? spurte Gard.

Maria sa det har fungert bra. At det har vært veldig bra samarbeid mellom alle, med VGTV og at dynamikken har vært god.

- Denne saken skal vi vinne. Her skal vi være best! sa Gard.

- Men det er og blir en hard kamp om nyhetene. Denne som TV2 hadde før helgen var ganske god. Er mer usikker på om den de hadde i går, om informanten, var like viktig, sa Gard:

- Jeg synes også det fungerte bra med inngangen til saken i dag, sa Gard:

- Og spesialen vår er meget godt. Den gir en oversikt over aktører og sakens innhold, og som vi vil ha glede av utover våren. Vi skal ikke overvurdere leserne detaljkunnskaper om sakskomplekset, sa Gard.

- Og dette var et utrolig godt grep fra VGTV:

- Men er det laget for desktop eller mobil?

- For desktop, sa Helje.

- Nettopp - og da ble det vanskelig å lese, selv med stor mobilskjerm som jeg har, sa Gard:

- Og at det er viktig å tenke mobil, har jo Torry fortalt oss gjentatte ganger. Og her ser vi hvorfor:

- Vi gikk ut av året og satte ny rekord for mobilbruk!

- Det som ikke har fått en like god start i begynnelsen av året, er papiravisen:

- Vi vet ikke når Dagbladet eventuelt reduserer frekvensen sin. Men når de gjør det, vil det også ha negative konsekvenser for VG. Det er bedre for oss om de fortsetter så lenge som mulig.

Og lager vi et godt nok produkt, kan vi fortsatt påvirke hvordan det går. Lille julaften solgte vi faktisk flere aviser enn året før! Det som imidlertid jeg og alle andre ledere og journalister må slutte med, er det det vi har gjort de siste 5 årene - nemlig å snakke papiravisen ned, sa Gard.

- Den "nye olje" som vi skal leve av fremover er dette;

- Det eneste som er bra med at vi ikke nådde 100 000, er at Langfeldt skylder meg en ferie. Her har vi store ambisjoner om å vokse. Og alle må bidra. Og da er det viktig at vi ikke bare bygger suksessen på pensiguider fremover, sa Gard:

Ingunn repliserte og sa at vi ikke må snakke ned penisguiden. Og det var Gard enig i.

- VG er alle penisguiders mor, men vi kan ikke ha penisguider hele tiden. Ikke minst for de som allerede er abonnenter, er det viktig å vise at vi har bredde i innholdet, sa Gard.

Han minnet om at vi snart legger om papiravisen. Etter at skriftbildet ble endret fra inngangen på året, har det kommet en "klage":

-Jeg har fått spørsmål om hva jeg nå gjør med nyhetsredaktørrollen. Og det som skjer er at stillingen vil bli lyst ut med det aller første. Det finnes kandidater internt. Men jeg vil også se hva som er av aktuelle kandidater der ute. Og jeg er ikke av typen som går rundt og klapper folk på skuldrene og ber om at man søker. De av dere som har lyst, og som mener dette er jobben for dere, må søke. Og selv om du ikke får den, så er det et signal om at du har ambisjoner, har lyst på større oppgaver og at du er klar for noe annet, sa Gard.

