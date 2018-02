Elg-bragd av russisk rallytalent: – Måtte kjefte på dem

Publisert: 05.02.18 11:18

NYHETER 2018-02-05T10:18:37Z

Da russiske Nikolaj Grjazin (20) kom rundt svingen, sto det plutselig to elger i veien. Gode råd var dyre. Da er det godt å være et rallytalent utenom det vanlige.

På mirakuløst vis reddet 20-åringen de to elgene fra et ublidt møte med hans Skoda R5 – samtidig som bilen heller ikke fikk så altfor store skader der den traff brøytekanten. Grjazin kunne faktisk kjøre videre på skogsveien nær Elverum.

– Jeg handlet på instinkt. Jeg bare slengte bilen til siden, forteller Nikolaj Grjazin til VG.

– Jeg og kartleseren min, Jaroslav Fjodorov, hoppet av bilen, like hele. Vi begynte å plukke opp deler fra bilen. Og der sto de to elgene fortsatt og kikket på oss.

– Hva gjorde dere da?

– Vi begynte å kjefte på dem – for at de sto slik i veien. Da fant de det til slutt for godt å rusle videre innover i skogen.

Nikolaj Grjazin er så god at han vant den første NM-runden i rally for et par uker siden, og til helgen er han en av favorittene i Finnskog-rally på Kongsvinger. Det er årets andre NM-runde.

– Vi var heldige som vant i Sigdal. I Finnskogen blir det atskillig verre, mener russeren.

Episoden med elgene skjedde da han trente for Finnskograllyet denne uken.

I motorsport er det gjerne slik at nasjonale mesterskap er åpne for alle, og NM regnes som et av verdens tøffeste i så måte.

Men selv om Grjazin var best i Sigdal, så fikk han naturlig nok ikke poeng i det norske mesterskapet. Det er det bare nordmenn som får. Han kjører også i europamesterskapet og gjør en god figur der.

– Hvorfor kjører du i det norske mesterskapet?

– Fordi det er så god trening. Det er spennende veier her i Norge. Jeg bor til vanlig i Latvia og begynner å bli kjent med veiene der. Her får jeg større utfordringer, og det liker jeg.

Men en treningsmanøver for å unngå to elger – det hadde han ikke drømt om da han dro for å kjøre på norske vinterveier …

Rally Finnskog går lørdag. Der kommer nok russeren til å få kjørt seg mot en annen Skoda-fører, Kongsvinger egen Ole Christian Veiby – som kommer rett fra Rally Monte Carlo. Og Mads Østberg bruker rallyet som oppkjøring til VM-runden i Sverige. Anders Grøndal og Marius Aasen regnes også blant favorittene.

Sammen med «elgvennen» Grjazin ...