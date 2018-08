I ULYKKE: Det ble satt i gang en stor redningsaksjon etter at Magnus Stangeland ikke kom hjem etter en båttur tirsdag kveld. Foto: Eivind Griffith Brænde

Magnus Stangeland (77) funnet kraftig nedkjølt på ubebodd øy

Publisert: 08.08.18 16:14 Oppdatert: 08.08.18 16:53

Den tidligere stortingsrepresentanten havnet i sjøen og svømte til en holme. Der overnattet han, og ble funnet kraftig nedkjølt dagen etter.

I morgentimene onsdag ble det iverksatt søk etter at en tom båt ble funnet med motoren i gang i fjæresteinene i Austevoll. Klokken 10.51 meldte politiet at en mann i 70-årene ble funnet på en holme kraftig nedkjølt.

Onsdag ettermiddag bekrefter familien overfor Bergens Tidende at det var Magnus Stangland som kom ut for en ulykke. Stangeland er tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet og har vært ordfører på Austevoll.

Han hadde havnet i sjøen, men klart å ta seg i land på holmen, hvor han overnattet.

– Det er uklart hvor lenge han var i sjøen, men han har selv anslått en times tid. Jeg har ikke selv snakket med ham, men det har nok vært kaldt. Ellers har det gått bra, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG.

Stangeland blir nå tatt hånd om av helsepersonell. Helse Berge opplyser i en pressemelding at han skal være lettere skadd etter ulykken.

Til Bergensavisen sier også datteren Bente Stangeland at han skal være i god form med tanke på omstendigheten.

– Han skal være i god behold på Haukeland. Vi er så utrolig glade for at han har overlevd. Det er et mirakel, sier hun til BA.

Familien meldte Stangeland savnet onsdag morgen. Deres siste kontakt med 77-åringen var klokken 21 tirsdag kveld.

Det ble satt i gang en stor lete- og redningsaksjon. Det ble blant annet sendt et Sea King-helikopter, samt en redningsskøyte fra Bergen.

Det var lokale som fant Stangeland på Fugløya, en ubebodd øy like ved Stolmen i Austevoll kommune.