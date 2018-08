MÅ SVARE IGJEN: Statsminister Erna Solberg (H) må redegjøre i detalj om Sandberg-saken til Stortingets kontrollkomite. Mandag måtte hun svare komiteen om objektsikring, og tok selvkritikk på informasjonen Stortinget fikk. Foto: Frode Hansen

Ber statsministeren svare på flere spørsmål om Sandberg

Kontrollkomiteen på Stortinget krever flere svar fra statsminister Erna Solberg (H) om sikkerhetsbruddene da eks-fiskeriminister Per Sandberg (Frp) reiste til Iran.

Publisert: 28.08.18 11:30 Oppdatert: 28.08.18 12:45

Per Sandberg (Frp) trakk seg 13.august som fiskeriminister og nestleder i Frp , etter den omstridte ferien han hadde til Iran sammen med sin nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes .

Siden da har statsministeren måtte svare på en rekke spørsmål både fra opposisjonen og pressen. Kontrollkomiteen mener likevel de mangler svar på flere forhold som gjelder regjeringens sikkerhetsvurderinger.

– Vi har blitt enig om en rekke spørsmål som vi ønsker å stille, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

– Sandberg har jo gått av?

– Jo, vi spør ikke om han bør fortsette som statsråd, men om oppfølgingen av sikkerheten fra regjeringens side, sier Andersen.

Spørsmålene komiteen ønsker svar på

SV og KrF har tidligere kommet med rundt 20 spørsmål de ønsket at kontrollkomiteen skulle stiller seg bak. Det er disse spørsmålene komiteen, med noen endringer, en samlet komite nå sender til statsministeren.

VG har fått tilgang på noen av spørsmålene, som enda ikke er finskrevet eller ferdigstilt og sendt til statsministeren:

Komiteen ber om at statsministeren gjør rede for de faglige vurderingene regjeringen har innhentet fra sikkerhetsmyndighetene i tilknytning til Per Sandbergs reise til Iran og Kina.

Hva er PSTs vurdering av risikoen knyttet til at Sandberg medbragte samme tjenestetelefon til Kina og Iran?

Kan det utelukkes at informasjonen fra eller kommunikasjon gjennom Sandbergs telefon var tilgjengelig for uautoriserte aktører, eksepelvis iranske eller kinesiske myndigheter, og hvordan og i hvilken grad kan slik tilgang ha påvirket norske interesser, herunder sikkerhetspolitiske, utenrikspolitiske, handelspolitiske og næringspolitiske, negativt?

[...] Hva var det i tidsrommet frem til Sandbergs avgang som gjorde at statsministeren skjerpet sine uttalelser knyttet til alvorlighetsgraden i saken og til slutt var enig i Sandbergs beslutning om å gå av?

Hva var reaksjonen i departementene da det ble oppdaget at PSTs råd om reiser til høyrisikoland var brutt ved statssekretær i Finansdepartementet, Petter Kvinge Tvedts, private reise til Hong Kong og Macao? [...]

Hva er begrunnelsen for praksisen med at departementene selv kan vurdere sikkerheten ved reiser til høyrisikoland og selv velge å ta med tjenestetelefon til høyrisikoland, til tross for PSTs generelle råd om å la være?

Har PST vært involvert i sikkerhetsvurderingene knyttet til reisen til statssekretær Kjell Bjørge Freiberg i Olje- og energidepartementet og statssekretær Lisbeth Norman i Helse- og omsorgsdepartementet, eller ble disse gjort av departementene alene?

Er Utenriksdepartementets sikkerhetsrutiner for utenlandsreiser utarbeidet i samarbeid med sikkerhetstjenestene?

Hvilke tiltak vil statsministeren iverksette for å hindre at denne typen sikkerhetsbrudd skjer igjen?

Ingen høring i første omgang

Andersen vil ikke si om det er aktuelt for komiteen å åpne en høring mot regjeringen i saken. I første omgang sender de skriftlige spørsmål til statsministeren.

– Det er ganske vanlig at komiteen stiller spørsmål, ofte får vi svar på de spørsmålene også. Det er det beste for alle parter. Er svarende betryggende, kan vi si oss ferdig med saken. Om vi trenger en høring er det alt for tidlig å svare på nå.

Støre tok med jobbtelefon til Kina

Forrige uke ble det kjent at også Ap-leder Jonas Gahr Støre tok med seg tjenestetelefon til Russland under en reise som utenriksminister i 2011 , etter at utenriksdepartementet i 2010 innførte nye retningslinjer mot å ta med tjenestetelefon på reiser til land med forhøyet etterretningstrussel.

– Vår jobb er å kontrollere den til en hver tid sittende regjering, svarer Andersen på spørsmålet om de også vil se nærmere på mobilbruken til andre partier og tidligere regjeringer.

Kritisk til spørsmål rettet mot PST

Høyre og Frps medlemmer i komiteen har tidligere i Aftenposten vært kritisk til å stille enkelte spørsmål fra komiteen.

– Med en gang de kobler inn PST blir det uryddig fordi det vet alle at man ikke kan svare. Det er klart at når man kommer inn på hva PST tenker, mener og har sagt, er det klart at det ikke er informasjon som er eller kan være offentlig, sier Svein Harberg, Høyres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen.