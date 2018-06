VÅKNET: – Dette burde ha kommet før, sier helseminister Bent Høie. Foto: Therese Alice Sanne

Høie: – Burde tatt fastlegegrep før

Publisert: 05.06.18 22:42

NYHETER 2018-06-05T20:42:43Z

Helseminister Bent Høie innrømmer at han har burde ha tatt grep om fastlegesituasjonen i kommunene tidligere.

– Jeg er helt enig i at vi burde ha satt i gang tidligere, men det er ikke bare jeg som har våknet, sa helseministeren til Legeforeningens landsstyremøte.

Fastlegesituasjonen er gått fra vondt til verre i en rekke kommuner etter at VG dokumenterte store rekrutteringsproblemer over hele landet i fjor høst. Da skyldte ministeren på kommunene og mente at de hadde gjort en for dårlig rekrutteringsjobb. Nå har han endret mening. Til de 148 delegatene til Legeforeningens landsstyremøte sa Høie:

– Snudd oss rundt

– Vi har snudd oss rundt og kommet godt i gang med samarbeidet med KS og Legeforeningen. Agendaen har endret seg på dette området. Dette burde ha kommet i gang før, sa Høie.

Han deltok i en speeddate med landsstyremøtets 148 delegater torsdag sammen med leder av Stortingets helsekomité Olaug Bollestad og Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) fra Stortingets helsekomité.

Bollestad fra regjeringens støtteparti KrF var tydelig på at hun slåss for fastlegene både i diskusjonene om Revidert nasjonalbudsjett og i statsbudsjettet for 2019.

– Når man er i denne situasjonen, må det tas grep fortere enn svint. Det må satses tungt i budsjettet for 2019. Der må det skje store ting. Det haster noe gyselig, sa Bollestad.

Les VGs oversikt: Kampen om Fastlegene

– Sjanse til handlekraft

– Bedre sent enn aldri, er president Marit Hermansen i Legeforeningens reaksjon etter å ha hørt statsrådens svar.

– Vi står der vi står i dag og vi må se fremover. Jeg registrerer at helseministeren har erkjent at vi har en fastlegekrise. Han svarte seks da han ble bedt om å vurdere situasjonen på en skala fra 1 til 10. Stortinget med Bollestad, Toppe og Kjerkol bikket seks og syv. De er enige om at situasjonen er alvorlig, det er jeg glad for. Nå kommer det flere sjanser fremover der politikerne kan vise handlekraft, sier Legepresidenten.

Denne uken starter forhandlinger mellom Legeforeningen, KS og helsedepartementet. Revidert Nasjonalbudsjett vedtas før sommerferien og der kan det flyttes på penger. I oktober kommer statsbudsjettet.

– Vi er spente på hva som kommer i statsbudsjettet for neste år. Vi forventer derfor budsjettgrep både i forhandlingene og i statsbudsjettet som endrer arbeidssituasjonen. Kommer ikke det, går lufta ut av ballongen, sier Hermansen.

En undersøkelse fra «Trønderopprøret» viser at bare 15 prosent av legene er sikre på at de er i yrket om fem år. Svært mange fastleger sliter med tung arbeidsbelastning.

– Våknet lovlig sent

Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, krevde i høst milliardsatsing på fastlegeordningen. Hun mener helseministeren har våknet lovlig sent når han først nå erkjenner fastlegekrisen.

Hun mener Høies innrømmelse lover godt godt for at regjeringen vil bevilge de midlene som trengs for å styrke rekrutteringen og sikre legene færre listepasienter per fastlege.

– Ap foreslår 20 millioner kr ekstra i revidert nasjonalbudsjett som en start. Vi har god tro på at dette vil få gjennomslag. Alle ser nå at dette ikke går lenger, fastlegen er den aller viktigste helsetjenesten for den norske befolkningen og vi må redde den før det er for sent, Kjerkol.

Krever færre pasienter på listene

I en resolusjon krever Legeforeningen umiddelbar handling for å stanse flukten fra fastlegeyrket, ofte omtalt som selve grunnmuren i helsevesenet.

Legeforeningen krever blant annet:

* Unge fastleger sikres et grunntilskudd når de skal etablere seg med ny fastlegepraksis

* Overføringen av oppgaver fra ulike aktører til fastlegene stanses.

* Fastlegene skal få færre pasienter på listene.

* Det må rekrutteres minst 500 nye fastleger i såkalte ALIS-stillinger, der unge leger får støtte til å bli spesialister.

– I utgangspunktet er jeg enig i alle punktene. Men det er umulig for meg å si noe om et konkret antall nye legestillinger. Men det er ingen tvil om at det er behov for å rekruttere flere, sa helseministeren til landsstyret.

Flere rapporter har de siste månedene vist hvorfor stadig flere fastleger vurdere om de orker å bli i jobben. Blant annet viste Helsedirektoratets egen rapport, bestilt av Helsedepartementet, at fastlegene i gjennomsnitt jobber 55 timer i uken.