PÅ HOLMLIA: Natt til lørdag 7. oktober ble mannen skutt i hodet på Holmlia i Oslo. Foto: Daniel Laabak / Tipser.no

Syv siktet etter gjengkonflikt: Mann skutt i hodet på kloss hold

Publisert: 29.01.18 08:14

Politiet mener at mannen i starten av 20-årene ble skutt i hodet på kloss hold under en konflikt innad i et gjengmiljø i Oslo.

Seks menn fra det politiet mener er et kriminelt miljø sitter varetektsfengslet etter at en mann i tidlig 20-årene ble skutt ute på gaten i Dyretråkket på Holmlia i Oslo.

Hendelsen skjedde natt til lørdag 7. oktober i fjor, og totalt syv personer mellom 20 og 30 år er siktet i saken.

Politiet uttalte kort tid etter hendelsen at det dreide seg om en konflikt innad i den kriminelle gjengen Young Bloods.

Varige skader

Oppgjøret var heller ikke tilfeldig, ifølge politiet. Enkelte av mennene på fornærmedes side og enkelte av de siktede, skal tilhøre to fraksjoner innad i Young Bloods.

Flere personer med tilknytning til fornærmede var også på stedet da

skytingen fant sted, men de skal ifølge politiets opplysninger ikke ha

vært i besittelse av skytevåpen.

Politiadvokat Jens Johannes Andenæs opplyser til VG at fornærmede ble truffet av et prosjektil i hoderegionen.

– Mannen overlevde skuddet, men er tilsynelatende varig skadd. Han er i dag lam i store deler av kroppen og er under opptrening.

Kort avstand

Politiet mener mannen ble skutt på kloss hold, men den nøyaktige avstanden er ikke fastslått.

– Hendelsen skjedde på et relativt lite område og ut fra vitneforklaringer mener vi avstanden har vært kort, sier Andenæs.

Under etterforskningen av saken har politiet tatt i bruk informasjon fra basestasjoner for å knytte enkelte av de siktede til åstedet. Politiet har også gått gjennom videoovervåkning fra området.

Flere av de siktede har avgitt forklaringer. Politiet ønsker ikke å kommentere hvorvidt enkelte av de siktede erkjenner skyld.

VG har vært i kontakt med flere av de siktedes forsvarere, som oppgir at deres klient nekter straffskyld.