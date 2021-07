Minst ni døde etter kraftig uvær i Mellom-Europa

Minst 70 er savnet i byen Schuld i Eifel-distriktet i Tyskland etter at flere bygninger kollapset på grunn av store nedbørsmengder og flom.

Det melder flere tyske medier, som siterer en talsperson i politiet.

Kanalen SWR melder torsdag morgen at i alt seks hus har rast sammen i byen Schuld i Eifel-distriktet mot grensen til Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz.

Politiet sier situasjonen er uoversiktlig og at de ikke vet nøyaktig hvor mange som er savnet.

Ved 08.15-tiden melder tyske Bild at 70 personer er savnet som følge av uværet. Minst 11 personer er også bekreftet døde i forbindelse med uværet – ni torsdag og to onsdag:

Focus melder at minst fire personer har mistet livet etter kraftig uvær i Eifel-distriktet

I Solingen omkom en 82 år gammel etter å ha falt i den oversvømte kjelleren i huset sitt

I Rheinbach omkom en person, melder Spiegel

En 77-åring omkom i Unna-distriktet i Nordrhein-Westfalen

To personer er også bekreftet døde i forbindelse med kraftig uvær i Belgia.

Onsdag ble også to brannmenn bekreftet omkommet etter å ha deltatt i redningsarbeidet, skriver The Guardian

25 andre hus står også i fare for å kollapse, og fem personer sitter fast i et hus omringet av vann, skriver SWR. Situasjonen blir omtalt som svært dramatisk, hvor redningsarbeidere selv ikke når huset med båt, og venter nå på bistand fra luften.

Politiet i Koblenz i Rheinland-Pfalz skriver på Twitter torsdag morgen at rundt 50 mennesker står på takene sine og venter på å bli reddet.

– Mange mennesker blir meldt savnet til oss, skriver de videre.

Delstatsministeren i Rheinland-Pfalz i Tyskland, Malu Dreyer, skriver på Twitter at stormen har rammet dem hardt.

– Jeg frykter for alle som er i fare. Jeg vil takke alle hjelpearbeidere, brannvesen og beredskapstjenester som utrettelig kjemper mot vannmassene med stort engasjement.

To omkom i Belgia

Uværet rammer også Tsjekkia og det østlige Belgia der jernbanen er innstilt. I byen Spa i Ardennene ble gatene forvandlet til elver av fossende vann.

To personer er døde i Belgia i forbindelse med kraftig regn i byen Liège, ifølge medierapporter. Den offentlige kringkasteren RTBF rapporterte dette torsdag morgen, og siterer guvernøren i provinsen, Catherine Delcourt.

Situasjonen er fortsatt uklar. Ifølge Grenz-Echo omkom en av dem i Aywaille, 40 kilometer fra den tyske grensen.

Den andre personen omkom i Eupen. Det ble offisielt bekreftet at personen, en 22 år gammel mann, hoppet i en kraftig strøm med en badering. Redningsarbeidere fant han omkommet.

Grenz-Echo er den eneste tyskspråklige dagsavisen som blir utgitt i Eupen i Belgia.

Se bilder fra flommen i bildegalleriet:

fullskjerm neste Ferske dronebilder viser de store ødeleggelsene langs elva Ahr, vest i Tyskland.

Omkom i redningsarbeidet

Vestlige deler av Tyskland er rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom, og i deler av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet.

Onsdag omkom to brannmenn i redningsarbeidet, skriver The Guardian. Den ene skal ha falt i vannet og druknet etter at han sammen med noen kollegaer akkurat hadde reddet en mann opp av vannet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Samme dag ble det sendt ut varsel om ekstremvær for tre vestlige distrikter. Brannmenn og redningsmannskap har jobbet på spreng for å holde vannet unna i oversvømte kjellere og gater, og har lagt ut sandsekker rundt omkring som skal hindre vannmassene.

Motorveier er stengt, Rhinen er stengt for trafikk, mange steder er folk evakuert og det er store materielle skader.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har mange oversvømte veier og landsbyer som ikke lenger er tilgjengelige, sa distriktsadministrator Julia Giesekind onsdag fra byen Daun i Vulkaneifel-distriktet.

Hardt rammet er også Nordrhein-Westfalen, der deler av hovedstaden Düsseldorf ble evakuert onsdag i påvente av at elva Düssel gikk over sine bredder.

Elven Nims i delstaten Rheinland-Pfalz, som vanligvis er to meter bred her, er nå 200 meter.

Over 450 personer evakuert fra sykehus

En strømfeil i byen Leverkusen, vest i Tyskland, har ført til at hele sykehuset Leverkusen-klinikken har blitt evakuert. 468 personer er påvirket av evakueringen, skriver det tyske nyhetsnettstedet Focus.

Årsaken til feilen er at elven Dhünn har gått over breddene.

I tillegg har alle operasjoner og avtaler ved sykehuset blitt kansellert.

Nødstrømmen ved sykehuset røk i løpet av natt til torsdag.

Ifølge sykehuset måtte noe av det medisinske utstyret på akutten få strøm fra batterier. I løpet av natten måtte tolv barn og 15 voksne pasienter blir overført til andre sykehus i nærheten.

fullskjerm neste Et par står utenfor hjemmet sitt i Geulle i Nederland.

Rundt 1500 evakuert

I Hückeswagen i Bergisches Land har rundt 1500 innbyggere måttet evakuere.

– Mye må gjøres via båt, fordi veiene ikke lengere er brukelige, uttaler en talsmann i politiet til tyske Focus.

I Messerich har to hjelpearbeidere blitt fanget av flommen på vei til en redningsaksjon, og må nå vente på taket av bilen sin, ifølge distriktet. I Altenahr har innbyggerne flyktet til hustakene sine for å komme seg unna vannet, og store deler av sentrum er oversømmet, skriver SWR.

I Ahrweiler-området har de erklært katastrofe, og i byen Hagen, med rundt 180.000 innbyggere, har de erklært unntakstilstand etter at elven Volme flommet over, skriver The Guardian.

Et aldershjem med 76 innbyggere i Hagen ble evakuert etter store flomskader, og deler av byen var utilgjengelig onsdag kveld.

Torsdag morgen skriver politiet på Twitter at toget ikke lenger går til byen. De ber også folk om å holde seg hjemme og ikke dra til Hagen.

Også i Hof i Bayern ble det erklært unntakstilstand.

OVERSVØMMELSE: Slik så det ut i Leichlingen i Tyskland onsdag. Foto: Roberto Pfeil / DPA

– Fryktelig

Tysklands værtjeneste DWD opplyste torsdag morgen at flere kraftige regnbyger kan ventes i sørvestlige deler av landet utover dagen, og at spredte regnbyger fortsetter fredag.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder.