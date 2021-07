OVERSVØMT: En brannmann går gjennom vannmassene i Kordel i delstaten Rheinland-Pfalz tidlig torsdag morgen. Foto: Harald Tittel / DPA

Minst 50 savnet etter bygningskollapser i Tyskland

Fire personer skal være døde og minst 50 savnet i byen Schuld vest i Tyskland etter at flere bygninger kollapset på grunn av store nedbørsmengder og flom.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder flere tyske medier, som siterer en talsperson i politiet.

Kanalen SWR meldte torsdag morgen at i alt seks hus har rast sammen i byen Schuld, som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz vest i landet.

Politiet sier situasjonen er uoversiktlig og at de ikke vet nøyaktig hvor mange som er savnet.

Ved 08.15-tiden melder tyske medier at mellom 50 og 60 personer er savnet som følge av uværet.

25 andre hus står også i fare for å kollapse, og fem personer sitter fast i et hus omringet av vann, skriver kanalen. Situasjonen blir omtalt som svært dramatisk, hvor redningsarbeidere selv ikke når huset med båt, og venter nå på bistand fra luften.

Vestlige deler av Tyskland er rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom, og i deler av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet.

Onsdag omkom to brannmenn i redningsarbeidet, skriver The Guardian. Den ene skal ha falt i vannet og druknet etter at han sammen med noen kollegaer akkurat hadde reddet en mann opp av vannet.

Samme dag ble det sendt ut varsel om ekstremvær for tre vestlige distrikter. Brannmenn og redningsmannskap har jobbet på spreng for å holde vannet unna i oversvømte kjellere og gater, og har lagt ut sandsekker rundt omkring som skal hindre vannmassene.

Elven Nims i delstaten Rhineland-Palatinate, som vanligvis er to meter bred her, er nå 200 meter.

Se bilder fra flommen i bildegalleriet:

fullskjerm neste ØDELEGGELSER: Flere bygninger i tyske Erdorf er oversvømt av vannmassene.

I Messerich har to hjelpearbeidere blitt fanget av flommen på vei til en redningsaksjon, og må nå vente på taket av bilen sin, ifølge distriktet. I Altenahr har innbyggerne flyktet til hustakene sine for å komme seg unna vannet, og store deler av sentrum er oversømmet, skriver SWR.

I Ahrweiler-området har de erklært katastrofe, og i byen Hagen, med rundt 180.000 innbyggere, har de erklært unntakstilstand etter at elven Volme flommet over, skriver The Guardian.