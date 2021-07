Minst 39 døde etter kraftig uvær i Mellom-Europa: − Svært alvorlig

Dødstallene stiger i de flomrammede områdene i Tyskland og Belgia. Flere titalls personer er også savnet i byen Schuld i Tyskland etter at flere bygninger kollapset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I distriktet Bad Neuenahr-Ahrweiller i Tyskland har 18 personer mistet livet i møte med den kraftige flommen, skriver Reuters.

Det bringer det totale antallet omkomne som følge av ekstremværet til 39, ifølge VGs beregninger.

Kanalen SWR meldte torsdag morgen at totalt seks hus har rast sammen i byen Schuld i Eifel-distriktet mot grensen til Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz.

25 hus står i fare for å kollapse, og fem personer sitter fast i et hus omringet av vann.

Tidligere ble det meldt at opp mot 70 personer var meldt savnet i byen som har en befolkningen på rundt 700 personer.

Like etter klokken 11.30 sa politiet at situasjonen var uoversiktlig og at flere titalls personer fortsatt var savnet. Situasjonen blir omtalt som svært dramatisk.

Minst 200.000 i Tyskland skal være uten strøm på grunn av uværet.

Flere bekreftet døde

39 personer skal så langt ha mistet livet:

Nordrhein-Westfalen: åtte dødsfall i Euskirchen-distriktet, en person omkom i Solingen, en i Rheinbach, en i Unna-distriktet, to i Köln og to brannmenn omkom i Bonn onsdag

Rheinland-Pfalz: 18 dødsfall totalt, fem dødsfall i Eifel-distriktet

Belgia: minst seks dødsfall

Delstaten i Rheinland-Pfalz i Tyskland har erklært unntakstilstand, og delstatsminister Malu Dreyer sier at stormen har rammet dem hardt.

– Vi har aldri sett en katastrofe som dette. Det er virkelig knusende. Hele områder har blitt oversvømt, og hus har rett og slett seilt av gårde, sa hun på en pressekonferanse.

Elven Nims i delstaten Rheinland-Pfalz, som vanligvis er to meter bred her, er nå 200 meter.

Se flere bilder fra flommen i Tyskland:

ØDELEGGELSER: Mange biler i den tyske byen Hagen har fått hard medfart det siste døgnet.

Delstaten Nordrhein-Westfalen er også hardt rammet av det kraftige uværet.

– Vi vet ikke hvor omfattende de materielle skadene er, men gjørme har gjort stor skade på bygninger, sier ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, på en pressekonferanse torsdag.

Tysklands kansler Angela Merkel takker beredskapstjenesten for deres innsats, skriver Der Spiegel.

– Jeg er sjokkert over katastrofen. Mine tanker går til de pårørende, sier Merkel ifølge en talsperson.

Seks omkommet i Belgia

Uværet rammer også Tsjekkia og det østlige Belgia der jernbanen er innstilt. Minst seks personer er døde i Belgia i forbindelse med kraftig regn i provinsen Liege. Det melder den offentlige kringkasteren RTBF.

Ifølge Grenz-Echo omkom en av personene i Eupen. Det ble offisielt bekreftet at en 22 år gammel mann hoppet i en kraftig strøm med en badering. Det var redningsarbeidere som fant ham omkommet.

Onsdag omkom to brannmenn i redningsarbeidet i Bonn i Tyskland, skriver The Guardian. Den ene personen skal ha dødd av hjertestans.

Den andre skal ha falt i vannet og druknet etter at han hadde reddet opp en mann av vannet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Over 450 personer evakuert fra sykehus

En strømfeil i byen Leverkusen i Tyskland har ført til at Leverkusen-klinikken har blitt evakuert. 468 personer er påvirket av evakueringen, skriver det tyske nyhetsnettstedet Focus.

Årsaken til feilen er at elven Dhünn har gått over sine bredder. Alle operasjoner og avtaler ved sykehuset har blitt kansellert.

Nødstrømmen ved sykehuset røk i løpet av natt til torsdag.

Se flere bilder fra oversvømmelsene i Belgia, Nederland og Sveits:

REDDES: En hund reddes ut fra vannmassene i belgiske Ensival torsdag formiddag.

I Hückeswagen i Bergisches Land har rundt 1500 innbyggere måttet evakuere.

– Mye må gjøres via båt, fordi veiene ikke lengere er brukelige, uttaler en talsmann i politiet til tyske Focus.

I Messerich har to hjelpearbeidere blitt fanget av flommen på vei til en redningsaksjon, og må nå vente på taket av bilen sin, ifølge distriktet.

I Ahrweiler-området har de erklært katastrofe, og i byen Hagen, med rundt 180.000 innbyggere, har de erklært unntakstilstand etter at elven Volme flommet over, skriver The Guardian.

– Fryktelig

Tysklands værtjeneste DWD opplyste torsdag morgen at flere kraftige regnbyger kan ventes i sørvestlige deler av landet utover dagen, og at spredte regnbyger fortsetter fredag.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i det sørøstlige Nederland og i Sveits.