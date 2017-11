Her er avistegnernes julehilsener

14 personlige og vidt forskjellige julekort skal på utstilling i Drøbak. Egil Nyhus lagde sin helt egen vri på bildet av julenissen på sleden på vei mot mannen i månen.

12 avistegnere har tegnet 14 julekort hvor hensikten har vært å fremheve de kunstneriske kvalitetene ved postkortformatet. Og når man slipper avistegnerne fritt løs er det ikke fritt for politiske ytringer.

Egil Nyhus tegner til vanlig i Romerikes Blad. I hans postkort dukker en mye omtalt statssjef fra New York opp som mannen i månen, mens nissen ser ut til å slite litt bak reinsdyrene.

– Jeg har tenkt at julen er en tid for ettertanke, for å reflektere litt over hva som har skjedd i året som gikk. Da kan det passe godt med en trygg mann i månen som passer på. Men jeg vet ikke om det går så bra med nissen, sier han.

– Jeg tenkte egentlig at nissen skulle være optimistisk og kjøre mot månen, men det ser ut som det går litt gæærnt med han!

Nyhus understreker likevel at verden ikke nødvendigvis går helt utfor stupet på kortet. Her er nemlig åpent for tolkninger.

– Det ser ut som nissen raser utfor stupet, men jeg tror Rudolf lederreinsdyret tar seg inn der. Det er kanskje ikke helt håpløst! Og så kan man jo reflektere rundt Trump der, er han månen eller er han natten?

Alle julekortene skal stilles ut i originalstørrelse på Avistegnernes hus fra søndag 3. desember helt frem til lille julaften.