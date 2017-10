Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter

Disse giftige stoffene ble oppdaget

* DEHP: Plastmykner som kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet. Kan skade evnen til å få barn, og føre til fosterskader. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet. Ftalaten DEHP ble forbudt i Norge i 2007.

* SCCP: Et klorparafin som brytes langsomt ned i miljøet og kan hope seg opp i mennesker og dyr. Svært giftige for livet i vann. Dyrestudier har vist at stoffene kan føre til nedsatt vekst og forsinket utvikling. Muligens kreftfremkallende. Kortkjedete klorparfiner ble forbudt i Norge i 2002.

* Kadmium: Akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelsene er kreftfremkallende.

* Bly: Tas opp i dyr og mennesker, som over tid kan få høye konsentrasjoner i kroppen. Bly er giftig, og for mye bly i kroppen kan blant annet føre til skade på de røde blodlegemene og nervesystemet. Hjerneutviklingen hos fostre og små barn er spesielt utsatt for skader forårsaket av bly.

Kilde: Miljødirektoratet