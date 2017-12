Familien til spionanklaget nordmann føler seg sviktet av myndighetene

Familien til Moskva-fengslede Frode Berg er frustrert og føler seg sviktet av norske myndigheter, som de mener ikke gjør nok for å hjelpe 62-åringen.

Det forteller Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Tirsdag ble det offentliggjort at den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62) er pågrepet av russisk politi i Moskva, mistenkt for spionasje.

– Familien er svært skuffet og frustrert over situasjonen og føler seg sviktet av norske myndigheter. I en sak hvor det i realiteten er norsk etterretning og norske myndigheter som beskyldes for spionasje, hadde man forventet at norske myndigheter hadde stilt opp for Frode Berg på en helt annen måte enn det som har vært tilfelle så langt, sier Risnes.

Risnes har tidligere opplyst at Berg er plassert bak murene til fengselet Lefortovo i Moskva. Fengselet er tidligere kjent for utstrakt bruk av tortur.

Familien har hyret inn den russiske toppadvokaten Ilya Novikov som Bergs forsvarer.

UD avviste å møte russisk advokat

Brynjulf Risnes sier norske myndigheter har avvist å møte den russiske advokaten som nå jobber for å treffe Berg i fengselet.

– Det er underlig og uforståelig for familien at norske myndigheter ikke ønsker dette. De har inntrykk av at norske myndigheter ikke ønsker å foreta seg noe som helst utenom det som er helt standard, sier Risnes til VG.

På spørsmål fra VG om hvorfor norske myndigheter ikke ønsker å møte den russiske advokaten, svarer utenriksministerens pressekontakt Frode O. Andersen at det ikke er viljen det står på, men at det foreløpig ikke lar seg gjøre med hensyn til norsk lov.

BERYKTET FENGSEL Innenfor disse veggene sitter den 62 år gamle pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg fengslet, ifølge familiens advokat. Alle som pågripes av russisk sikkerhetspoliti bli plassert her. Foto: SERGEY PONOMAREV, AP

– Jeg har stor forståelse for utålmodigheten til advokat og familien, men vi må følge norsk lov når det gjelder håndtering av saken. Det innebærer at Frode Berg må få tilbud og akseptere både Risnes og den russiske advokaten for at de formelt kan kunne behandle saken som hans advokater. Da må vi i Utenriksdepartementet først få besøke Frode Berg i fengsel, noe vi venter på tillatelse fra russiske myndigheter til å gjøre. Det håper vi blir en av de nærmeste dagene i julen.

Andersen understreker at UDs viktigste hensyn er til Frode Berg, og at han skal få den bistanden han har krav på.

– Vi gjør alt vi kan for å bistå Frode Berg i denne vanskelige saken.

– Offer for storpolitisk spill

Advokat Risnes forteller at familien opplever at henvisninger til taushetsplikt er nokså hult i og med at det ikke er informasjon, men aktivitet og støtte de er ute etter. Informasjon om saken, utenom det som er gjengitt i russisk presse og dermed allment kjent, har norske myndigheter ifølge Risnes uansett ikke fått.

– Frode Berg er på mange måter offer for det storpolitiske spillet. At norske myndigheter ikke er mer aktive for å hjelpe, er vanskelig å forstå, sier Risnes.

Frode Andersen fra UD opplyser om at departementet ikke kjenner til grunnlaget for anklagen fra russiske myndigheters side, og at familien har tilgang til samme informasjon som departementet hva gjelder anklagene. Ifølge Andersen er UD i dialog med russiske myndigheter for å få tilgang til mer informasjon.

– Av hensyn til Frode Berg og hans sak må vi forholde oss til det russiske regelverket slik som det er. Jeg har stor forståelse for at familien ønsker mer informasjon, og vi vil gi den informasjonen videre til familien så snart vi får den fra russiske myndigheter.

På spørsmål om hvorvidt Frode Berg er offer for et storpolitisk spill, svarer Andersen:

– Når vi har så lite informasjon om hva disse anklagene bygger på, vil jeg advare mot å spekulere i hva denne saken handler om. UDs mål er å gi best mulig støtte i en vanskelig sak.

Advokat Risnes forteller at representanter for den norske ambassaden har møtt Berg en gang i fengselet og at det planlegges et nytt besøk.

Familien fortvilet

Berg har kone, barn og barnebarn.

– De tar dette veldig hardt og er dypt fortvilet, sier Risnes, og legger til at familien forventet at myndighetene foretok seg noe mer enn det som er standard for oppfølging av nordmenn som er pågrepet i utlandet.

Advokaten opplyser at Berg var på et privat besøk hos venner i Russland da han ble pågrepet.

Har engasjert seg

Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger kommune, har engasjert seg sterkt i saken til tidligere kollega Frode Berg. Han er fortvilet over det han mener er «toing av hender» fra regjeringens side.

REAGERER: Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, har engasjert seg i saken som gjelder hans tidligere kollega. Foto: Terje Mortensen , VG

– Her har du en person som virkelig har jobbet for et fredelig forhold mellom Norge og Russland, også gjør ikke den norske regjeringen omtrent noe som helst for å hjelpe. Hva skal vi tenke når regjeringen ikke tar ansvar?

Til dette svarer Andersen fra UD:

– Her demonstrerer Rafaelsen en veldig svak forståelse av hva som er norske myndigheters rolle når nordmenn blir fengslet i utlandet. Vi gjør det vi kan for å støtte Frode Berg, men vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, og ikke slik vi skulle ønske at det var.

Ordfører Rafaelsen sammenligner saken med Moland og French-saken.

– Når vi vet at to eventyrere i Kongo fikk støtte verdt millioner, mens en mann som har jobbet for fred ikke får hjelp ... Det er veldig fortvilet.

Andersen fra UD stiller seg svært kritisk til sammenligningen.

– Saken med Frode Berg har nå pågått i noen uker. Moland og French-saken pågikk i åtte år. Jeg synes det er en sammenligning som faller fullstendig på sin egen urimelighet.

Lokalsamfunnet i sving

Ifølge ordfører Rafaelsen er det mange som engasjerer seg for saken i lokalmiljøet i Sør-Varanger.

– Det er mange her som er fortvilte og ønsker å hjelpe. Saken opprører folk. Nå har en aksjonskomité tatt initiativ til et møte den 27. desember for å se hva vi kan gjøre herfra.