Sametingsråden krever strakstiltak etter dyretragedie på Nordlandsbanen

I fjor ble det registrert 2016 dyr som ble påkjørt av norske tog. Sametingsråden mener at det er helt uakseptabelt.

Minst 106 reinsdyr antas å være drept etter at godstog meide dem ned på Kvalforsbrua torsdag, fredag og lørdag. Den blodige ulykken fant sted fordi beskjeden om dyrene fra Bane NOR til toget ikke nådde fram - på grunn av teknisk feil.

– Vi har det helt for jævlig, det er ikke noe mer å si enn det. Vi har mistet 95 dyr på tre døgn, sier en fortvilet reineier Ole Henrik Kappfjell til VG søndag ettermiddag.

Det er ikke første gang norske jernbanelinjer blir blodige. Tall fra Bane NOR viser at 2016 dyr ble påkjørt i 2016, noe som er en økning fra året før. Av de påkjørte dyrene er 720 elg, 398 rådyr, 329 tamrein og 333 sau. De fleste blir drept på Nordlandsbanen.

REAGERER: Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Nå reageres det på Sametinget, og de krever tiltak.

– Det er grusomt. Sametingsrådet har gjentatte ganger hatt kontakt med samferdselsdepartementet om den forferdelige situasjonen hvor store mengder reinsdyr regelrett blir meid ned på Nordlandsbanen. Det er fullstendig uakseptabelt at dette fortsetter, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til VG.

Hun forklarer at de nå vil be om et straksmøte med samferdselsdepartementet. Sametinget arbeider for ytterligere gjerding og vedlikehold av eksisterende gjerder.

– Jeg ønsker at det skal vurderes hvordan vi kan sikre at Bane NOR har dette øverst på sin prioriteringsliste, sier Muotka.

MEID NED: Trolig har minst 95 reinsdyr blitt drept av tog i helgen på grunn av en teknisk feil. – Helt forferdelig. En alvorlig dyrevernssak, sier Carola Karl Urvik i Vefsn kommunestyre til Helgelendingen. Foto: JOHN E. UTSI

I Sverige overlever flere dyr

Selv om også reineierne, viltnemnda, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket, er ikke Jernbaneverket overbevist, skrev NRK i fjor.

– Å bygge viltgjerder på store deler av Nordlandsbanen er kostbart og har en usikker effekt. Et gjerde vil også ha negative sider som barrière for dyr og mennesker, sa områdedirektør Thor Brækkan i Jernbaneverket Område Nord til NRK.

I Sverige har imidlertid myndighetene bygget milevis med viltgjerder langs jernbanen, og redusert påkjørslene med mellom 60 og 95 prosent, ifølge det svenske Trafikverket.

DYRETRAGEDIE: Et tog passerer døde reinsdyr som ligger ved siden av jernbanesporet ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland. Over hundre reinsdyr i området er påkjørt og drept av toget de siste dagene. Foto: John Erling Utsi , NTB scanpix

Jernbaneverket: – Alvorlig

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med samferdselsdepartementet, som ikke svarer på henvendelsene. Bane NOR sier også at de ikke kan kommentere dette på nåværende tidspunkt, men henviser til sine nettsider.

I årsrapporten skriver de følgende: «Jernbaneverket ser alvorlig på de mange dyrepåkjørsler som er et problem både for dyrevelferd, næringsaktører og togtrafikken. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger for å redusere påkjørsler».

Videre redegjør de for at Jernbaneverket prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler. Det skal være etablert samarbeidsprosjekter mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter og/eller grunneiere. Målet er at antall dyrepåkjørsler skal reduseres til maks 1400 i 2017. Foreløpig har de ikke offentliggjort tall for i år.