Rachel Nordtømme til musikkfestivalbransjen

Publisert: 21.03.18 21:59 Oppdatert: 21.03.18 22:16

Jobber med Kygo i sin nye stilling.

Friidrettsutøveren fra Steinkjer ble landskjent rundt 2010, da som kjæresten til Petter Northug .

Nordtømme ble ytterligere profilert i 2011, da hun deltok i «Skal vi danse».

I senere tid har det vært mer stille rundt den nå 28 år gamle trønderen.

Hun fikk sønnen Storm sammen med motocrosskjører André Villa på tampen av 2015.

Det siste året har hun jobbet som markedsansvarlig og daglig leder ved trampolineparken Rush i Trondheim.

Snart begynner hun imidlertid som kommunikasjonsansvarlig ved den nye festivalen Festningen i Trondheim.

– Jeg tror det blir kjempespennende å få være med på en nyoppstartet festival, sier Nordtømme til Trd.by .

– Men dette blir en helt ny bransje for min del.

Festivalen går av stabelen 31. august og 1. september, og har sikret seg det som blir Kygos første konsert i Trondheim.

Øvrige bekreftede artistnavn er Arif, Unge Ferrari og Ary.

Nordtømme sier til Trd.by at festivalen har som mål å utvide tilbudet for et yngre publikum i Trondheim.

– Det er ikke like mange konsertopplevelser for de mellom 18 og 30 år, som for de litt eldre. Det er viktig å gi noe til studentene, slik at de også har kulturopplevelser å gå til.