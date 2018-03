SOLO NÅ: Harry Styles, her avbildet på scenen i New York tidligere i år. Foto: GETTY IMAGES

Konsertanmeldelse: Harry Styles, Oslo Spektrum

Marius Asp

Publisert: 21.03.18 23:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-21T22:40:29Z

Reisen fra gutt til mann tar tid. Men Harry Styles er i godt driv.

4

Det er ikke til å komme unna: Boyband-helter har en tendens til å havne i en lei spagat når de prøver lykken på egenhånd.

Den typiske solodebuten er gjerne for ambisiøs og avansert til å treffe den faste målgruppen med samme kraft som før. På den annen side låter det ofte for generisk (og symbolsk belastet med døllhet) for den gemene indie-hop.

Harry Styles, den mest karismatiske (og kjekkeste!) av One Direction -karene, løste enkelt denne floken med sin selvtitulerte debut i fjor.

På tross av vel mange, eh, directions – fra Bowie-, Beatles- og Elton-basert gullalderpop via øm americana til dum og brautende sleazerock – holder utgivelsen et overraskende høyt nivå i alle vesentlige ledd. Hvilket gjør den til en underholdende, selvsikker og bunnsolid popskive.

Tidløst uttrykk

I Oslo Spektrum er Styles flankert av en svært habil kvartett som gjør nøyaktig det de fakturerer ham for. For øvrig er han i stor grad prisgitt solomaterialet sitt. Det forvalter han – stort sett – utmerket.

Vel peker den skamløst Stones-parafraserende åpningslåten «Only Angel» først og fremst på at at lyden er ullen, samt at vår mann ikke er noen Jagger (ennå). Men derfra og ut er mye – inkludert lyden – i boks, ikke minst takket være et ellevilt publikum.

«Dere har én jobb», sier Harry, «og det er å ha den beste stunden i deres liv». Selv bidrar han med den flotte nyfolk-låten «Ever Since New York», intime «Two Ghosts» og den fenomenale vestkysthymnen «Meet Me In The Hallway». Det er dette rustikke, nærmest tidløse uttrykket som kler Styles aller best.

Blomstrer

Til sammenligning blir de obligatoriske One Direction-låtene adskillige hekto for lette – med unntak av «What Makes You Beautiful», som for anledningen flyter på et herlig powerpop-driv. «Medicine» høres ut som et Queens Of The Stone Age satt på en knallhard veganer-diett, og «Sweet Creature» blir lite annet enn en sentimental parentes.

Likevel: Harry Styles blomstrer i mannsrollen. Og når han tør å følge opp monumentale «Sign Of The Times» med det ømme snapshotet «From The Dining Table», mer enn aner man konturene av at noe langt større venter i nær framtid.

«Perhaps I’ll come back», erter han på tampen av aftenen. Velkommen skal du være, Harry.