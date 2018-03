TAPER VERDI: Børsen straffer Facebook etter ny skandale om angivelig misbruk av personlige data. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Data på avveie

leder

Publisert: 22.03.18 04:59

Hvis Facebook og andre sosiale media ikke overholder sin kontrakt med brukerne må selskapene stilles til politisk og juridisk ansvar.

Etter avsløringen sist helg om at personlig informasjon om 50 millioner brukere skal ha kommet i feil hender falt Facebooks børsverdi med 463 milliarder kroner på to dager. Uroen har spredd seg til andre internettselskaper. Investorene frykter at myndighetene vil svare med strengere reguleringer av bransjen og at skandalene vil ramme selskapene økonomisk.

I denne saken står mer enn aksjeverdier på spill. Den enkeltes personvern er i fare. Systematisk misbruk av personlig informasjon kan, i ytterste instans, undergrave demokratiet. Avsløringen av hvordan personlig informasjon om 50 millioner amerikanske Facebook-brukere skal ha kommet i hendene til det britiske konsulentselskapet Cambridge Analytica (CA) bør være en alvorlig vekker. CA avviser anklagene, men dette er et selskap som åpent skryter av hvordan de vinner politiske valg ved å kombinere data og atferdsvitenskap. I britiske Channel 4’s skjulte opptak diskuterer firmaets menn andre lyssky metoder for å manipulere valg.

En av kundene var Donald Trumps valgkamporganisasjon. Selv om Trump totalt fikk tre millioner færre stemmer enn Hillary Clinton ble han likevel valgt til president. Han fikk flertall i valgmannskollegiet etter å ha vunnet med noen tusen stemmer i en håndfull viktige vippestater. Alle kandidater bruker store ressurser på å kartlegge viktige velgergruppers preferanser og synspunkter, slik at de presist kan målrette sitt budskap. Det er legitimt.

Noe annet er hvis kommersielle aktører uten tillatelse henter inn store mengder personlig informasjon og bruker kunnskapen for å manipulere demokratiske valg. Facebook sier de er opprørt over at informasjon er blitt misbrukt og lover å skjerpe seg. Det er i seneste laget. Den siste skandalen etterforskes både i Europa og USA. Politikere krever svar. Det kommer nye reguleringer og strengere straffetiltak mot dem som bryter reglene. I mai innfører EU en ny personvernforordning (GDPR), som det arbeides med å innlemme i EØS-avtalen.

Sosiale medier er et mektig politisk våpen. Vi ser eksempler på hvordan de effektivt kan brukes politisk for å spre frykt, løgn og hat. Vi har alle et ansvar for hvordan vi bruker sosiale medier, men vi kan tydeligvis ikke overlate til selskapene alene å ivareta sikkerheten på nett. Det er et samfunnsansvar. Personlige opplysninger må ikke være til salgs for høystbydende med en politisk agenda.