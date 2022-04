Lakers-analyse: Hva har skjedd med stormakten?

LeBron James (37) leverer på øverste hylle for Los Angeles Lakers og leder NBA i antall poeng per kamp, men laget står i reell fare for å ikke komme til sluttspillet. Hva har skjedd med den tidligere stormakten?

Av Even Lübeck

Publisert: Nå nettopp