Derfor saksøker Marvel: – Dette er den mørke hemmeligheten Nylig leverte Marvel fem søksmål om rettigheter til flere superheltfigurer. Her får du vite hvorfor, og hva det kan bety for Disney. Ingvill Dybfest Dahl Av Publisert 28. september, kl. 21:24

Marvel Entertainment er et datterselskap av The Walt Disney Company, og har ifølge Forbes steget i verdi fra rundt 4 milliarder dollar da Disney kjøpte det i 2009 til nær 53 milliarder dollar nå – rundt 16 prosent av Disneys markedsverdi. Marvel-selskapet står bak 24 storfilmer og serier som har gitt Disney nær 22 milliarder dollar i kassen.

24. september saksøkte Marvel Entertainment arvinger av superheltskapere som Stan Lee og Steve Ditko for å kunne beholde de fulle rettighetene til Avengers-figurer som blant andre Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Hawkeye, Black Widow og Thor.

Marvel kan mest sannsynlig bruke superheltene uansett, men vinner arvingene, må produksjonsselskapet i så fall betale skaperne eller deres arvinger for bruken. De mister total kontroll.

Bakgrunn: Marvel-søksmålene kommer etter at arvingene til fem Marvel-opphavsmenn de siste månedene har sendt inn flere titalls oppsigelser av rettigheter. Ifølge åndsverkloven i USA kan opprinnelige skapere eller deres etterkommere kreve tilbake rettigheter fra utgiverne etter en gitt periode.

Marvels fem søksmål har som mål å blokkere disse oppsigelsene som ble sendt inn av opphavsrett-advokat Marc Toberoff på vegne av klientene. Mens Marvel ønsker å beholde full kontroll over superheltene, ønsker arvingene å få sin del av suksess-kaken.

– Dette er den mørke hemmeligheten i tegneserieindustrien, om ikke i hele underholdningsindustrien, på grunn av eksplosjonen av disse superhelt-franchisene. Det handler om kunstneres rettigheter. Det handler bokstavelig talt om urettferdighet, sier Toberoff til Variety.

For eksempel krever forvalteren av boet etter Steve Ditko tilbake rettighetene til Spider-Man- og Doctor Strange-figurene.

Om Ditkos oppsigelse går gjennom, mister Marvel totalkontroll på disse i juni 2023.

De kan altså trolig bruke figurene videre uansett, men må betale.

I sine søksmål argumenterer Marvel for at figurene ble skapt under «innleid arbeid» og dermed eies av utgiveren Marvel. Arving-advokat Toberoff argumenter for at tegneserieskaperne var frilansere og uavhengige entreprenører.

– Kjernen av disse sakene er en anakronistisk og hyppig kritisert tolkning av «innleid arbeid» fra åndsverkloven fra 1909 som må rettes opp, sier han i en uttalelse.

Det pågår ifølge Variety en debatt om at tegneserieskapere ikke har fått noen rettferdig belønning sett i lys av den enorme kino– og TV-suksessen så mange av superheltfigurene deres har fått de siste årene.

Toberoff har tidligere vært involvert i lignende søksmål på vegne av arvingene etter Jack Kirby (som var med på å skape blant andre Captain America, Hulken og Thor) og arvingene etter Jerry Siegel og Joe Shuster som skapte Supermann (DC). I Kirby-saken ble det forlik før saken nådde Høyesterett og i Supermann-saken vant DC.

