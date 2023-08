Eksperter: Derfor bør du gå ut av forholdet

Samlivsbrudd er tøft, men det kan likevel også være positive sider. Professor i psykologi forteller om hvordan du kan få et bedre liv ved å avslutte et forhold det ikke lenger er håp for.

I 2011 får komiker og forfatter Rosie Wilby (53) en e-post av sin daværende kjæreste, som hun omtaler som «Secretive Ex-girlfriend». Budskapet i e-posten er tydelig: