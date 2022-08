Så vanlig er det med vennesex

Bare gode venner – eller? Det er ikke bare på film venner har sex, med tilhørende fordeler og komplikasjoner. Tall fra seksualvaneundersøkelsen viser hvor vanlig vennesex er – og hva som er årsakene og fallgruvene.

Vennesex eller «sex with benefits» som det kalles på engelsk, betyr at man er venner uten noe romantisk forhold, men at man likevel har sex.