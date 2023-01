Nytt forhold? Slik kan dere snakke om sex

Hvis du er singel eller er i et nytt forhold, har du en gyllen mulighet til å snakke om seksuelle behov og ønsker fra start, mener eksperter. Få deres 14 råd og én øvelse som legger grunnlaget for et godt sexliv.

Mange strever med å snakke om sex med partneren sin. Hvis du fortsatt er singel, eller i starten av et forhold, er ekspertenes klare råd å begynne å snakke om sex fra start.