Dødsulykke i Drammen

To biler var involvert i ei trafikkulykke i Drammen onsdag. En person er bekreftet omkommet

To biler var involvert i ei trafikkulykke i Bragernestunnelen i Drammen onsdag.

En person er bekreftet omkommet.

Politiet opplyser at pårørende er ikke varslet.

VG har vært i kontakt med operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt som melder at to biler skal ha frontkollidert, og at det skal være en fører i hver bil.

– To personer har vært involvert i ulykken i hver sin bil, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG.

Den andre føreren fremstår ifølge politiet som lettere skadet.

Operasjonslederen sier at nødetatene er på stedet med mange ressurser.

– Vi kommer til å stenge tunnelen i lengre tid. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet er på vei for å gjøre undersøkelser. Samtidig jobber vi med å varsle pårørende, sier Eikedalen til NTB.

Den 3169 meter lange tunnelen vil bli stengt i lengre tid.

