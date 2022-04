VG-analyse: Dette er årets lag i Firi-ligaen og sluttspillet

Ulriken gikk ubeseiret gjennom grunnserien, men tapte NM-finalen mot Bærum. Førstnevnte blir likevel belønnet med tre spillere på VGs «Årets Lag»-analyse.

Tekst og analyse av VG+ Sports basketskribent Even Lübeck

Det er kanskje litt kjedelig at samtlige fem er fra enten Ulriken eller Bærum, men faktumet er at Ulriken har vært soleklart best.