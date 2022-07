Kvinne (67): Følte det var for sent å gå – fant lykken på nytt

Hun var ulykkelig gift i mange år, men følte det var for sent å gå. Så skjedde det noe som gjorde at hun endelig klarte å bryte ut - og starte på nytt.

Kvinnen som nå er 67 år gammel og bor et sted på Østlandet, vokste opp i et liberalt hjem.

– I alle fall var mor det, og det var henne jeg forholdt meg til.