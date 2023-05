Sjalusiformen som kan gjøre deg umulig å leve med

Denne typen sjalusi er en narsissistisk fantasi, som kjennetegnes av at man er overdrevent opptatt av partneres seksuelle fortid. Og det er viktig for både den sjalu og partneren at man kommer seg ut av det.

«Alle kvelder jeg ikke vet hva du dreiv med er kvelder du lå med andre», skriver Bendik Midtbø Ødegaard i boken «Fremmede hender».