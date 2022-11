Mann (40): − Følte meg bare som et middel for å få barn

Kvinner som venter stadig lenger med å få barn, fører til nye problemer i parforhold, mener eksperter. Mann (40) har opplevd at kvinner blir så «besatt» av å få barn, at det har skremt ham bort.

Mannen (40) fra et sted på Østlandet hadde vært i et forhold i mange år, da hans daværende partner tok det for gitt at det neste steget var å få barn.