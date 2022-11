1 / 5 Nordmarka sør, nedenfor Nordmardskapellet - ikke langt fra Tryvann. Lysløypa i Ringkollen Ringkollen Elvelia, Kjekstadmarka Lyfjellveien, Kjekstadmarka forrige neste fullskjerm Nordmarka sør, nedenfor Nordmardskapellet - ikke langt fra Tryvann.

Nå er det skiløyper i Oslo-området: − Vi danser

Flere steder rundt hovedstaden er det nå mulig å teste langrennskiene.

– Fy flate så gøy det er å få denne starten på sesongen. Det ser ganske lovende ut for at det skal holde seg ganske godt også. Vi danser nå, sier løypesjef Birgitte Giæver i Skiforeningen til VG.

De siste dagers nedbør har kommet som snø i flere områder på Østlandet. Birgitte Giæver forteller at du nå kan nyte vinteren rundt disse stedene:

Solli i Vestmarka

Sollihøgda

Nordmarka syd, fra Frognerseteren

Lillomarka

Nittedal

Brovoll

Ringkollen

Kjekstadmarka

– Dette er ren glede. For en start på sesongen, sier Giæver. Hun sier det er best forhold ved Solli, Ringkollen og Brovoll.

På Skiforeningens nettsider oppdateres et løypekart med grønne steder når det er nylig kjørt, men Giæver understreker at det er tidlig på vinteren og at man ikke kan vente seg trikkeskinner ennå. De fleste steder er det foreløpig ikke satt spor.

– Det er primært skogsbilveiene som det er mulig å pakke og preppe så tidlig. Vi prøver nå å pakke løypene som blir grunnlaget for vinteren, sier Giæver.

Hun anbefaler å ta det rolig for grus og rusk vil forekomme flere av disse stedene - typisk «grusski-føre».

– Har man flere skipar, ville jeg tatt det paret jeg er minst glad i. Men det går fint å gå dersom man passer på litt, sier Giæver.

Ikke kopiere dette:

Også i Vestfold er det muligheter for å spenne på seg skiene.

Fra Montebello Arena i Vestskauen ved Sande, er det løyper klare. På sine Facebook-sider «Turløyper Vestskauen» annonserte de at løypene var til sammen 15 kilometer lange og kjørt for både klassisk og fristil.

I Botneløypene ved Holmestrand er det pakket snø og nesten 20 centimeter, men det er foreløpig ikke satt spor. Drammen kommune har lagt ut at de har kjørt med maskin ved Konnerud stadion og lysløypa ved MIF-hytta.

Spørsmålet er om vinteren er kommet for å bli eller om gleden blir kortvarig. Flere steder på Østlandet er det meldt nedbør de neste dagene, så spørs det på temperatur og høyde over havet om det vil komme som snø eller regn.

Løypestatus-verktøyet skisporet.no lyser grønt også ved Kongsberg, Blefjell, Vikerfjell, Hafjell, Sjusjøen og Skeikampen som skal indikere at det er kjørt løyper.