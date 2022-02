FAR OG SØNN: LeBron James har en lang NBA-karriere bak seg, sønnen LeBron James jr. har forhåpentligvis en lang en foran seg. Målet er å spille sammen.

LeBron James (37) «vil gjøre hva som helst» for å spille med sønnen (17)

LeBron James (37) har vunnet alt som er verdt å vinne som basketspiller. Nå har han bare én drøm igjen: Å spille med sønnen Bronny (17).

Av Mattis Holt

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvor enn Bronny er, det er der jeg vil være også. Jeg gjør hva som helst for å spille én sesong med sønnen min. Det handler ikke om penger lenger, sier superstjernen LeBron James i et eksklusivt intervju med The Athletic.

Denne helgen er Los Angeles Lakers-spilleren på plass i Cleveland, byen der han vokste opp, for å spille i NBAs årlige All-Star-kamp.

37-åringen ble stemt fram som kaptein på sitt lag, og kunne dermed velge hvilke lagkamerater han ville ha med seg i krigen mot laget til Brooklyn Nets-spiller Kevin Durant.

Info Her er All-Star-lagene Team LeBron: LeBron James, LA Lakers

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

Stephen Curry, Golden State Warriors

DeMar DeRozan, Chicago Bulls

Nikola Jokic, Denver Nuggets

Darius Garland, Cleveland Cavaliers

Chris Paul, Phoenix Suns

Jimmy Butler, Miami Heat

Donovan Mitchell, Utah Jazz

Fred VanVleet, Toronto Raptors

James Harden, Philadelphia 76ers Team Durant: Kevin Durant, Brooklyn Nets (skadet)

Joel Embiid, Philadelphia 76ers

Ja Morant, Memphis Grizzlies

Jayson Tatum, Boston Celtics

Andrew Wiggins, Golden State Warriors

Trae Young, Atlanta Hawks

Devin Booker, Phoenix Suns

Luka Doncic, Dallas Mavericks

Zach LaVine, Chicago Bulls

Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves

Dejounte Murray, San Antonio Spurs

Khris Middleton, Milwaukee Bucks

LaMelo Ball, Charlotte Hornets

Rudy Gobert, Utah Jazz Vis mer

Dette er den 18. (!) gangen i karrieren at LeBron James har blitt valgt på All Star-laget. Han har vært med hvert år siden 2005. James spiller også på et såpass høyt nivå denne sesongen at han fikk flest stemmer fra folket.

Det til tross for at han har blitt 37 år gammel.

20 år yngre er sønnen LeBron «Bronny» James Jr., som spiller for high school-laget Sierra Canyon Trailblazers i Los Angeles.

James senior er stadig å se på tribunen, og stjernestatusen til faren har ført til at ESPN har kjøpt rettighetene til sønnens kamper. Så 17 år gamle Bronny James viser seg allerede frem for hele USA, allerede før college.

Faren LeBron gjorde noe unikt da han for 19 år siden valgte å hoppe over hele collegeutdannelsen for å gå rett fra high school til NBA. Den snarveien kan nok neppe James jr. ta, men han vil trolig bli draftet til proffligaen innen få år.

Det er derfor LeBron har klokketro på at han får muligheten til å spille med sønnen før han legger opp.

PÅ SIDELINJEN: LeBron James er stadig å se på sønnens high school-kamper. Begge spiller i Los Angeles.

Helgens All-Star-kamp har som nevnt ført James tilbake til hjemstaten Ohio, og til Cleveland der han vant NBA med Cleveland Cavaliers i 2016 før han tok veien til Los Angeles.

Det har selvsagt fått journalistene til å spørre om han kunne tenke seg en andre retur til hjembyen.

– Den døren er ikke stengt, svarte 37-åringen.