Stefan (56) har kromosomene for både kvinne og mann

Mange tror at vi kan dele kjønn inn i to kategorier, basert på kromosomene XX og XY. Det er beviselig feil. Men det er én måte å todele på. Stefan Balogh (56) forteller om et liv med uvanlige kromosomer.

Da svenske Stefan Balogh (56) var 13 år gammel oppsøkte han sammen med moren lege. For det var noe som ikke stemte. Han kom ikke i puberteten.