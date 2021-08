Avslører «Spider-Man»-hemmeligheter Den offisielle traileren til «Spider-Man: No Way Home» gir flere hint om hva fansen har i vente. OBS: Denne saken vil avsløre deler av handlingen i den forrige og kommende «Spider-Man»-filmen. Ingvill Dybfest Dahl Av Publisert 25. august, kl. 08:00 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Søndag kveld ble en angivelig trailer fra «Spider-Man: No Way Home» lekket på nettet. Ifølge CNN ble disse uoffisielle variantene raskt fjernet etter hvert som de dukket opp, og mandag kveld presenterte filmstudioet Sony selv den første offisielle traileren.

Forventningene til filmen som enn så lenge har premieredato 17. desember, er store. Enkelte fans har bedt om at tidligere «Spider-Man»-skuespillere Tobey Maguire og Andrew Garfield skal være med, og traileren bekrefter i hvert fall at dette kan være mulig.

Avslører «Spider-Man»-hemmeligheter

Filmen åpner opp et såkalt «multiverse» av ulike tidslinjer og virkeligheter der Tom Hollands «Spider-Man» møter skurker fra tidligere «Spider-Man»-filmer.

VENNER ELLER FIENDER: Tom Holland og Jake Gyllenhaal i «Spider-Man: Far From Home».

«No Way Home» ser ut til å plukke opp tråden der «Far from Home» sluttet – nemlig med at Mysterio (Jake Gyllenhaal) fingerte sitt eget drap med Spider-Man som mistenkt og avslørte for hele verden av Peter Parker befinner seg bak edderkoppmasken.

I traileren sliter Parker med både drapsanklager og blottlagt identitet, og søker trøst hos MJ. I virkeligheten har også romanseryktene rundt skuespillerne Tom Holland (25) og Zendaya Coleman (25) nok en gang skutt fart etter at de to viste seg sammen i et bryllup.

Peter Parker går til det skritt å oppsøke Doctor Strange, spilt av Benedict Cumberbatch, for å få ham til å utføre en forhekselse som får alle til å glemme hvem den virkelige Spider-Man er.

TRIO: Tom Holland som Peter Parker, Zendaya som MJ og Jacob Batalon som Ned Leeds i «Spider-Man: No Way Home».

Ikke helt uventet slår det farlige formularet feil ut og vi ser et kaos av tid og virkeligheter oppstå.

Flere fans har påpekt at vi ser en granat fra arsenalet til Green Goblin, opprinnelig spilt av Willem Dafoe og deretter James Franco som rollefigurens sønn. Ifølge Deadline er det Dafoes Goblin-latter vi hører i bakgrunnen.

COMEBACK: Wilhem Dafoes Green Goblin er egentlig død. Her er han på premieren av «Spider-Man» i 2002.

Vi vet at Jamie Foxx byr på et gjensyn med Electro, og i traileren ser vi også at Alfred Molina gjør comeback som superskurken Doctor Octopus som egentlig er død.

Som Doctor Strange advarer Parker om i traileren: «Vær forsiktig med hva du ønsker deg!»

PÅ SAKEN: Tom Holland som Peter Parker, Jacob Batalon som Ned Leeds og Zendaya som MJ i «Spider-Man: No Way Home».

Traileren røper også at vi ser igjen Jacob Batalon som Ned Leeds, Marisa Tomei som tante May, Benedict Wong som Wong og Jon Favreau som Happy Hogan. Jon Watts er tilbake på regi for tredje gang med Holland som Spider-Man i filmen fra Sony, Marvel og Disney.

