Avviser «Spider-Man»-rykter

– Det hadde vært utrolig om de dukket opp, for ingen har fortalt meg dette enda. Jeg er tross alt Spider-Man, og jeg har lest hele manuset fra start til slutt. Det hadde vært et mirakel om de hadde klart å skjule det for meg, men for øyeblikket ser det ikke ut til at de to dukker opp, sier Holland i intervjuet.