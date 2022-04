FAVORITTENE: Joel Embiid (f.v.), Nikola Jokic og Giannis Antetokounmpo er favorittene til å bli kåret til NBAs mest verdifulle spiller denne sesongen.

Tre utlendinger er best i NBA: − Snart får vi «basketens Zucca»

Idretten som en gang var forbeholdt amerikanere erobres nå av sultne europeere og afrikanere. En serber, greker og kameruner har vært best i NBA i denne sesongen. Det gir håp for norske talenter.

Av Mattis Holt

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hvem som vinner det gjeve MVP-trofeet, prisen for ligaens mest verdifulle spiller, blir offentlig i juni – men avstemningen finner sted i disse dager.

Det er et høyt anerkjent panel av NBA-journalister som står for stemmene, og det tre er favoritter som skiller seg ut:

Giannis Antetokounmpo fra Hellas (Milwaukee Bucks) Nikola Jokic fra Serbia (Denver Nuggets) Joel Embiid fra Kamerun (Philadelphia 76ers)

Alle tre spiller på et historisk høyt nivå, alle tre ser ut til å gå til NBA-sluttspillet, og alle tre er født utenfor USA.

– Det er bra for ligaen og for sporten at NBA har blitt så internasjonalt, sier tidligere landslagsspiller Magnus Midtvedt til VG.

Siste runde i NBA spilles søndag. Den kan du følge i «NBA 360» på VG+ Sport, et program som hopper fra kamp til kamp så du får med deg alt på én gang.

LANG KARRIERE: Magnus Midtvedt har en lang karriere som basketspiller bak seg. Han tror Joel Embiid blir MVP.

Midtvedt var i VGs NBA-studio da Nikola Jokic tidligere i år hadde en «trippel-dobbel» mot Brooklyn Nets.

En «trippel-dobbel» er å ha tosifret antall poeng, returer og målgivende i samme kamp.

Det har han klart 19 ganger denne sesongen. Neste på listen er Dejounte Murray med 13.

– Jokic har båret et svekket Nuggets-lag uten Jamal Murray i hele år, og er faktisk (utrolig nok) enda råere i år enn hans MVP-sesong i fjor, sier Midtvedt om Jokic.

– Jeg tror det står mellom ham og Embiid. Tror fortsatt på Embiid siden Jokic og Antetounkompo allerede har vunnet den tidligere, sier han om MVP-racet.

MVP? Joel Embiid fra Kamerun er en het kandidat.

Derfor kan alle vinne

Men det finnes gode argumenter for alle tre.

Nigerianske Joel Embiid kan bli den første centeren siden Shaquille O’Neal i 2000 som har flest poeng per kamp i NBA. Han ligger i skrivende stund 0,1 poeng foran LeBron James.

– Embiid var vært i NBA-eliten i mange år, men han har virkelig fått det til å stemme i 2021/22. Hans jevnhet og at han har holdt seg skadefri har klart å holde en turbulent Philadelphia-sesong på stø kurs, sier NBA-skribent Tim Bontemps til ESPN.com.

Serbiske Nikola Jokic kan bli den 13. spilleren til å vinne MVP-trofeet to år på rad.

– Han er topp ti i poeng, returer, assister per kamp og treffprosent - noe ingen har gjort de siste 50 årene, argumenterer ESPN-reporter Ohm Youngmisuk.

Giannis Antetokounmpo kan blir den 9. spilleren med tre MVP-titler.

– Han kan vinne «sesongens forsvarsspiller», og bli den mestscorende spilleren. Argumentet for Giannis som MVP blir bare sterkere og sterkere, sier ESPNs Jamal Collier.

MVP? Giannis Antetokounmpo er en outsider til å vinne.

Venter på «basketens Zuccarello»

Midtvedt tror at det faktum at ingen amerikanere blander seg inn i diskusjonen vil være med å endre ligaen.

– Jeg tror de internasjonale spillerne markerer seg nå fordi de har tidlig blitt skolert med tekniske ferdigheter og taktiske lesninger i kollektivt spill i større grad en amerikanerne som lenge har vært alene i verdenstoppen og vunnet mye på sine råe atletiske egenskaper, sier han.

– NBA har lenge ønsket å globalisere seg, og dette gjør at sporten vokser. Jeg tror også det tenner amerikanerne til å se mer på tekniske og taktiske ferdigheter fra tidlig alder. Det har de også til de grader fått frem i Stephen Curry som har revolusjonert måten basketball nå spilles på. Trey Young er jo kanskje det første resultatet som etterfølger – og han blir neppe den siste.

– Hva betyr det for norske NBA-håp?

– Slik spillestil gir jo også oss nordmenn håp om å få for eksempel vår egen Harald Frey (BC Göttingen) inn i ligaen. Her er det bra å følge med. Snart får vi «basketens Zuccarello» i NBA...