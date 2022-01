NBAs «nye LeBron» skal ha gått opp over 20 kilo: – En skam

Vidunderbarnet Zion Williamson (21) skulle ta opp arven etter LeBron James (36), slik James gjorde etter Michael Jordan for snart 20 år siden. Men Zion har fremdeles til gode å spille denne sesongen, og det har begynt å murre i New Orleans.

Han ble omtalt som et unikum, et helt spesielt atletisk talent man ikke hadde sett siden LeBron James hoppet over college for å gå rett til NBA i 2003.